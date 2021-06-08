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В МИД РФ рассказали, что попросит Путин у Байдена насчет Украины

8 июня 2021, 12:52
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Российский дипломат обвинил Киев в отказе вести прямой диалог с боевиками на Донбассе.

На встрече Баден и Путин обсудят стенания из Вашингтона из-за Украины
На встрече Баден и Путин обсудят "стенания из Вашингтона" из-за Украины / Reuters

Лидеры России и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в Женеве обсудят Украину. То, что на встрече поднимут украинский вопрос, анонсировал заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

"Я уверен, что Байден услышит четкое объяснение, почему все эти стенания и призывы, адресуемые Москве и из Вашингтона, и из европейских столиц, не по адресу", – добавил Рябков, пишет РИА Новости.

Исходя из его слов, Путин будет просить Байдена поддержать "прямой диалог" Украины с боевиками и выполнение "Минска-2".

По его словам, если Вашингтон услышит это и согласится поддержать Минские соглашения, то стороны активно продвинутся в урегулировании конфликта на Донбассе.

Встреча Байдена и Путина

  • 24 мая прошли консультации представителей США и РФ, по итогам которых стороны сделали заявление о намерениях продолжить переговоры в рамках американо-российского саммита.
  • 25 мая в Белом доме и Кремле сделали заявления о том, что саммит Вашингтона и Москвы, в рамках которого состоится встреча Байдена и Путина, пройдет 16 июня в Женеве.
  • Спикер Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Байден и Путин будут обсуждать проблемы в отношениях США и России. Однако, по его словам, политики могут поговорить и об Украине
  • Представитель Белого дома Аманда Слоат сказала, что Байден на переговорах с Путиным заявит российскому президенту о поддержке Украины. Также лидер США намерен поговорить с хозяином Кремля о ситуации с Беларусью, проблемах в сфере гражданской авиации, и вопросах дальнейшего разоружения двух государств.
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