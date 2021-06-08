В МИД РФ рассказали, что попросит Путин у Байдена насчет Украины

Российский дипломат обвинил Киев в отказе вести прямой диалог с боевиками на Донбассе.
Лидеры России и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в Женеве обсудят Украину. То, что на встрече поднимут украинский вопрос, анонсировал заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
"Я уверен, что Байден услышит четкое объяснение, почему все эти стенания и призывы, адресуемые Москве и из Вашингтона, и из европейских столиц, не по адресу", – добавил Рябков, пишет РИА Новости.
Исходя из его слов, Путин будет просить Байдена поддержать "прямой диалог" Украины с боевиками и выполнение "Минска-2".
По его словам, если Вашингтон услышит это и согласится поддержать Минские соглашения, то стороны активно продвинутся в урегулировании конфликта на Донбассе.
Встреча Байдена и Путина
- 24 мая прошли консультации представителей США и РФ, по итогам которых стороны сделали заявление о намерениях продолжить переговоры в рамках американо-российского саммита.
- 25 мая в Белом доме и Кремле сделали заявления о том, что саммит Вашингтона и Москвы, в рамках которого состоится встреча Байдена и Путина, пройдет 16 июня в Женеве.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Байден и Путин будут обсуждать проблемы в отношениях США и России. Однако, по его словам, политики могут поговорить и об Украине
- Представитель Белого дома Аманда Слоат сказала, что Байден на переговорах с Путиным заявит российскому президенту о поддержке Украины. Также лидер США намерен поговорить с хозяином Кремля о ситуации с Беларусью, проблемах в сфере гражданской авиации, и вопросах дальнейшего разоружения двух государств.
Автор: Диана Беловодская