В МИД РФ рассказали, что попросит Путин у Байдена насчет Украины

На встрече Баден и Путин обсудят "стенания из Вашингтона" из-за Украины / Reuters

Лидеры России и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в Женеве обсудят Украину. То, что на встрече поднимут украинский вопрос, анонсировал заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

"Я уверен, что Байден услышит четкое объяснение, почему все эти стенания и призывы, адресуемые Москве и из Вашингтона, и из европейских столиц, не по адресу", – добавил Рябков, пишет РИА Новости.

Исходя из его слов, Путин будет просить Байдена поддержать "прямой диалог" Украины с боевиками и выполнение "Минска-2".

По его словам, если Вашингтон услышит это и согласится поддержать Минские соглашения, то стороны активно продвинутся в урегулировании конфликта на Донбассе.

Встреча Байдена и Путина