США и ЕС преследуют свои интересы: политик объяснил, почему встреча Байдена и Путина станет провалом

Байден и Путин ни о чем не смогут договориться, так как они представляют разные системы - политик / Reuters

Встреча президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина закончится ничем, поскольку политики представляют абсолютно разные идеологии, режимы и системы. Америка и Евросоюз, безусловно, поддерживают Украину, однако нельзя надеяться на западный мир, который решает в первую очередь свои проблемы и действует в собственных интересах. Об этом заявил российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Байден и Путин не смогут достичь никаких договоренностей, так как за США и Россией скрываются две противоположные политические системы – демократическая и авторитарная. У лидеров двух государств изначально разные цели.

"В прошлом веке это был коммунизм — капитализм, сейчас это демократическая модель против авторитарной. Путин — это человек, который строит диктатуру в России, а Байден заинтересован в продвижении демократических идей. У них изначально интересы не совпадают", - объяснил Гудков.

По его словам, даже если Байден и Путин о чем-то договорятся, то в США, в отличие от России, существуют различные общественно-политические институты, к точке зрения которых должен будет прислушиваться американский президент. В то время как глава РФ наверняка намерен действовать по хорошо знакомой ему модели управления государством.Читайте такжеБайден объявил Зеленскому о поддержке Украины на встрече с Путиным и позвал его в Вашингтон

"Байден представляет США, в которых работают институты, и о чем бы Путин с ним ни договорился, когда Байден вернется домой, он будет слушать Конгресс, общественное мнение. Любое решение, которое не устроит суд, будет отменено судом, потому что он независимый и так далее. Путин не будет ничего менять внутри страны, он будет продолжать политику репрессий, принуждать Запад к переговорам путем создания новых угроз. Я думаю, что войска вдоль границы с Украиной — это был специальный шантаж, чтобы Запад пошел на уступки", - сказал политик.Читайте такжеУ Байдена заявили о компенсации Украине и предупредили о новом ударе по Северному потоку-2

Также он добавил, что Украине не нужно серьезно надеяться на Запад, который хоть и поддерживает Киев, но отстаивает в первую очередь свои интересы. Это касается и вопроса завершения строительства газопровода Северный поток-2.

"Не нужно большие надежды возлагать на Запад. Нужно в себе находить силы, чтобы что-то менять. Конечно, и США, и Евросоюз на стороне Украины. Но надо понимать, что у них есть свои проблемы и они их будут решать. Например, "Северный поток-2" выгоден Германии, и она его будет поддерживать", - подчеркнул Дмитрий Гудков.

Встреча Байдена и Путина

24 мая прошли консультации представителей США и РФ, по итогам которых стороны сделали заявление о намерениях продолжить переговоры в рамках американо-российского саммита.

25 мая в Белом доме и Кремле сделали заявления о том, что саммит Вашингтона и Москвы, в рамках которого состоится встреча Байдена и Путина, пройдет 16 июня в Женеве.

Спикер Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Байден и Путин будут обсуждать проблемы в отношениях США и России. Однако, по его словам, политики могут поговорить и об Украине

Представитель Белого дома Аманда Слоат сказала, что Байден на переговорах с Путиным заявит российскому президенту о поддержке Украины. Также лидер США намерен поговорить с хозяином Кремля о ситуации с Беларусью, проблемах в сфере гражданской авиации, и вопросах дальнейшего разоружения двух государств.