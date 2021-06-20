Конфликт на Донбассе потерял смысл для России: политик раскрыл итоги встречи Байдена и Путина

Конфликт на Донбассе теряет для Путина смысл из-за заявления Байдена по ситуации с интеграцией Украины в НАТО - российский политик / Фото Reuters

Россия в ближайшее время не пойдет на новое усиление военного конфликта на Донбассе, потому что Владимир Путин достиг своей цели – встреча с президентом США Джо Байденом все-таки состоялась. Для Вашингтона было важно, чтобы этот вопрос удалось взять под контроль. К тому же заявление Байдена об "открытых дверях" для Украины и Грузии в НАТО свидетельствует о том, что Москве нет смысла идти на эскалацию конфликта на Донбассе, так как интеграцию Киева в ЕС и НАТО уже не остановить. Об этом заявил российский политик Дмитрий Гудков.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что саммит в Женеве стал в определенной степени успешным и для Путина, и для Байдена. Глава Кремля получил встречу с хозяином Белого дома, а Байден достиг результата в вопросе контролируемости российской агрессии. Поэтому вряд ли в ближайшее время будет эскалация военного конфликта на Донбассе со стороны России.

"Путин в последнее время очень непредсказуемый. Но на этой встрече, как мне кажется, Байден достиг определенного результата. Понятно, что с Путиным ни о чем договариваться невозможно, уже нет никакого доверия между Путиным и коллективным Западом, но для Байдена было важно, чтобы дальнейшая эскалация имела какой-то контролируемый характер. В ближайшее время я не ожидаю эскалации, потому что и Путин получил то, чего хотел – встречу с президентом, который недавно его назвал убийцей", - сказал Гудков.Читайте такжеЗаявление Путина и Байдена по Донбассу: эксперт объяснил, к чему готовиться Украине

Также он добавил, что детали встречи Байдена и Путина фактически были изложены на саммите НАТО 14 июня. Президент США сказал, что территориальные проблемы Украины и Грузии не помешают интеграции государств в Североатлантический альянс. Таким образом, военные действия на Донбассе теряют для Кремля смысл, так как конфликт не остановит европейскую и евроатлантическую интеграцию украинского государства.

"Все решения были согласованы с Европейским Союзом. Байден поставил Путина перед фактом – он сказал, что двери и для Украины, и для Грузии открыты, несмотря на территориальные проблемы. Это говорит о том, что Путину бессмысленно продолжать эскалацию на востоке Украины, потому что изначально все и было придумано для того, чтобы остановить движение Украины в Европу, НАТО и так далее", - подчеркнул Дмитрий Гудков.

Встреча Байдена и Путина

Саммит США и России, в рамках которого прошли переговоры президента Штатов Джо Байдена и российского главы государства Владимира Путина, состоялся 16 июня в Женеве. Стороны обсудили актуальные проблемы американо-российских отношений.

В Госдепе США по итогам встречи Байдена и Путина сказали, что в ходе встречи американский лидер заявил главе РФ о поддержке Украины. При этом они обсудили аспекты реализации Минских соглашений по Донбассу.

Байден предупредил Путина о том, что если связанные с Россией хакеры пойдут в атаку на стратегические объекты американской инфраструктуры, то Штаты применят арсенал ответных действий против Москвы.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон не намерен отменять санкции против России, которые были введены из-за агрессии Москвы против Киева.