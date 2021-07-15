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Новая военная операция России: эксперт раскрыл план Путина по Украине

15 июля 2021, 07:10
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Путин готов возглавить "крестовой поход" на Украину, считает Максим Яли.

Владимир Путин
Статья Путина – это сигнал о возможном военном наступлении России на Украину, - эксперт / Фото Reuters

Публикация российского президента Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" может указывать на возможные планы по новому военному наступлению России на Украину. Данная статья может стать информационной подготовкой к новому вторжению российских войск в ситуации, если Зеленский не будет выполнять политическую часть Минских соглашений. Об этом заявил эксперт-международник Максим Яли.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что статья Путина может восприниматься в качестве информационной предпосылки к новой военной агрессии. Поэтому в Киеве должны быть готовы к подобному развитию событий.

"Я считаю, что следует не смеяться, а готовиться к возможному военному наступлению", - считает эксперт.

Как полагает он, новая российская военная операция против Украины может быть реализована в том случае, если украинское государство не будет выполнять политическую часть "Минска", в то время как Киев будут вынуждать пойти на реализацию договоренностей в таком формате.Читайте также"Русофобы и клептократы": в Крыму после статьи Путина вспыхнули идеей новой агрессии против Украины

"На авантюру с целью захвата Левобережной Украины, так называемой "Новороссии", как указывал Путин, в 2014 году его убедило его окружения. Его убедили, что будут встречать российскую армию с хлебом-солью, и все будет замечательно. Он был убежден, что именно так и будет. Но оказалось, как мы знаем, совсем наоборот - мы отстояли свою независимость и позволили оккупировать лишь часть своих территорий... А сейчас он, понимая, что именно он инициировал эту войну, готов возглавить так называемый "крестовый поход" на Украину... Поэтому я считаю, что следует воспринимать именно как пропагандистскую открытку статью, и готовиться к возможному варианту вооруженной агрессии", - подчеркнул Максим Яли.

Статья Путина об Украине

  • В России 13 июля опубликовали статью президента РФ Владимира Путина об Украине. В своем материале российский глава государства обвинил Киев в якобы нежелании выполнять Минские соглашения и "организации кровавых провокаций" на Донбассе.
  • Кроме того, Путин назвал Украину элементом "глобального заговора" против России и обвинил украинское государство в том, что Киев, дескать, оставил Донбасс.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не читал статьи Путина, иронично упрекнув российского гаранта в наличии времени на написание подобных материалов и в отсутствии возможности участия во встрече на уровне глав государств.
  • В ответ Владимир Путин заявил, что перед встречей на уровне лидеров России и Украины, украинские власти должны внимательно прочитать и проанализировать его публикацию.
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