Новая военная операция России: эксперт раскрыл план Путина по Украине

Статья Путина – это сигнал о возможном военном наступлении России на Украину, - эксперт / Фото Reuters

Публикация российского президента Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" может указывать на возможные планы по новому военному наступлению России на Украину. Данная статья может стать информационной подготовкой к новому вторжению российских войск в ситуации, если Зеленский не будет выполнять политическую часть Минских соглашений. Об этом заявил эксперт-международник Максим Яли.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что статья Путина может восприниматься в качестве информационной предпосылки к новой военной агрессии. Поэтому в Киеве должны быть готовы к подобному развитию событий.

"Я считаю, что следует не смеяться, а готовиться к возможному военному наступлению", - считает эксперт.

Как полагает он, новая российская военная операция против Украины может быть реализована в том случае, если украинское государство не будет выполнять политическую часть "Минска", в то время как Киев будут вынуждать пойти на реализацию договоренностей в таком формате.Читайте также"Русофобы и клептократы": в Крыму после статьи Путина вспыхнули идеей новой агрессии против Украины

"На авантюру с целью захвата Левобережной Украины, так называемой "Новороссии", как указывал Путин, в 2014 году его убедило его окружения. Его убедили, что будут встречать российскую армию с хлебом-солью, и все будет замечательно. Он был убежден, что именно так и будет. Но оказалось, как мы знаем, совсем наоборот - мы отстояли свою независимость и позволили оккупировать лишь часть своих территорий... А сейчас он, понимая, что именно он инициировал эту войну, готов возглавить так называемый "крестовый поход" на Украину... Поэтому я считаю, что следует воспринимать именно как пропагандистскую открытку статью, и готовиться к возможному варианту вооруженной агрессии", - подчеркнул Максим Яли.

Статья Путина об Украине