Путин призвал Украину читать его статью и разразился условием по встрече с Зеленским

Путин считает, что Зеленскому нужно прочитать его статью об Украине.
Перед тем, как пройдут переговоры России и Украины на уровне главы государств – Владимира Путина и Владимира Зеленского – украинским властям следовало бы прочитать и проанализировать статью главы РФ "Об историческом единстве русских и украинцев". Причем изучить материал якобы должно "все политическое руководство". Об этом заявил российский президент.
Как сообщает пресс-служба Кремля, в своем интервью Путин сказал о том, что перед российско-украинскими переговорами Киеву, дескать, нужно взять паузу, чтобы детально изучить его статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Причем он уверен, что материал должен прочитать не только Зеленский, но и все "политическое руководство" Украины.Читайте такжеФлаг Украины над Госдумой и гривна в Москве: журналист объяснил, почему Путин обиделся на Зеленского
"Если есть желание подискутировать, то им нужно взять паузу, внимательно прочитать, проанализировать. Они найдут о чем поговорить. Когда говорю "они", имею в виду политическое руководство Украины", - подчеркнул Владимир Путин.
Статья Путина об Украине
Напомним, 13 июля в России была опубликована статья президента Владимира Путина об Украине, в которой он обвинил Киев в якобы нежелании выполнять Минские соглашения и организации "кровавых провокаций" на Донбассе.
Также Путин считает, что Украина якобы является элементом "глобального заговора" против России и обвиняет Киев в том, что украинское государство, дескать, оставило Донбасс.
Встреча Зеленского и Путина
- 2 июля спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва и Киев на данный момент не ведут конкретных переговоров об организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.
- На Банковой не подтвердили заявление Пескова о том, что в переговорах по встрече Зеленского и Путина нет конкретики. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал такие слова "банальной психологической уловкой" со стороны Кремля.
- 13 июля президент Зеленский пошутил над Путиным и сказал, что у хозяина Кремля есть время для написания статей об Украине, однако нет возможности для участия во встрече по урегулированию российско-украинского конфликта на уровне глав государств.
- Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков позже заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским, однако собирается обсуждать только те темы, которые интересуют Кремль.