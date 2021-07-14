Путин призвал Украину читать его статью и разразился условием по встрече с Зеленским

Статью об Украине должны обсуждать украинские власти - Путин / Reuters

Перед тем, как пройдут переговоры России и Украины на уровне главы государств – Владимира Путина и Владимира Зеленского – украинским властям следовало бы прочитать и проанализировать статью главы РФ "Об историческом единстве русских и украинцев". Причем изучить материал якобы должно "все политическое руководство". Об этом заявил российский президент.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в своем интервью Путин сказал о том, что перед российско-украинскими переговорами Киеву, дескать, нужно взять паузу, чтобы детально изучить его статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Причем он уверен, что материал должен прочитать не только Зеленский, но и все "политическое руководство" Украины.Читайте такжеФлаг Украины над Госдумой и гривна в Москве: журналист объяснил, почему Путин обиделся на Зеленского

"Если есть желание подискутировать, то им нужно взять паузу, внимательно прочитать, проанализировать. Они найдут о чем поговорить. Когда говорю "они", имею в виду политическое руководство Украины", - подчеркнул Владимир Путин.

Статья Путина об Украине

Напомним, 13 июля в России была опубликована статья президента Владимира Путина об Украине, в которой он обвинил Киев в якобы нежелании выполнять Минские соглашения и организации "кровавых провокаций" на Донбассе.

Также Путин считает, что Украина якобы является элементом "глобального заговора" против России и обвиняет Киев в том, что украинское государство, дескать, оставило Донбасс.

Встреча Зеленского и Путина