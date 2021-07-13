Песков заявил, что Путин готов устроить рандеву с Зеленским, но при одном условии / УНИАН

В Кремле заявили о готовности российского лидера Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но обсуждать будут только те темы, которые считает нужными президент Росии, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В то же время Песков сообщил, что в практическом плане встреча Путина и Зеленского не готовится. "Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать", - сообщил он, его цитирует "РИА Новости".

Отметим, в Кремле ранее сообщали, что Путин хочет обсудить с Зеленским только темы сотрудничества Украины и России. Вопросы Крыма и Донбасса он не видит в повестке дня. Которые, в свою очередь, являются главными для Владимира Зеленского.

Встреча Зеленского с Путиным – о чем сообщалось ранее:

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.

Подробнее о предложении Зеленского Путину встретиться на Донбассе смотрите в сюжете:

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В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".

26 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным. Чуть позже в тот же день пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет деталей встречи.

28 апреля президент Украины заявил, что хочет провести встречу с Путиным в Ватикане.