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В Кремле разразились условием для Украины по встрече Путина и Зеленского

4 июля 2021, 14:23

Вопрос встречи президентов РФ и Украины зависит от выполнения Киевом ряда требования Москвы, утверждает Дмитрий Песков.

Песков
Дмитрий Песков / УНИАН

Встреча президента России Владимира Путина с украинским главой государства Владимиром Зеленским зависит от решения вопросов, связанных с выполнением Минских соглашений по Донбассу, и политики президента Украины в ситуации с "избавлением от конкурентов". Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Затрудняет встречу Путина с Зеленским как невыполнение минских соглашений, так и несовпадении в презентации демократичности президента Украины при его избавлении от оппонентов", - цитирует пресс-секретаря российского президента информагентство РИА Новости.

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