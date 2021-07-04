В Кремле разразились условием для Украины по встрече Путина и Зеленского

Дмитрий Песков / УНИАН

Встреча президента России Владимира Путина с украинским главой государства Владимиром Зеленским зависит от решения вопросов, связанных с выполнением Минских соглашений по Донбассу, и политики президента Украины в ситуации с "избавлением от конкурентов". Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Затрудняет встречу Путина с Зеленским как невыполнение минских соглашений, так и несовпадении в презентации демократичности президента Украины при его избавлении от оппонентов", - цитирует пресс-секретаря российского президента информагентство РИА Новости.

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