Статьи пишет, а говорить не хочет: Зеленский тонко пошутил над Путиным и позвал его на встречу

Я не читал статью Путина об Украине, но вижу результат - Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский не читал самой статьи, но завидует главе РФ Владимиру Путину, у которого есть время на написание статей об Украине, но нет возможности провести встречу на уровне глав государств. В ходе переговоров можно было бы обсудить публикацию главы РФ и предоставить ему материалы для новых статей, заявил украинский гарант.

В ходе своего выступления на форуме Украина 30 Зеленский сказал, что Путин наверняка потратил много времени на статью. Для написания подобных публикаций время у него есть, тогда как на переговоры с Украиной такой возможности нет.

"Что касается этого времени, я думаю, что мы постоянно говорим о нашей встрече и на встречу президентов Украины и РФ времени что-то не хватает. Я просто не знал, на что он тратит это время и сейчас я вижу результат", - сказал президент.Читайте такжеПутин признался, что намерен идти до конца в Украине

Также он добавил, что определенные вещи, о которых написал в своей статье Путин, можно было бы обсудить. При этом российскому президенту можно предоставить и другие материалы – уже для новой статьи.

"Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей", - добавил Владимир Зеленский.

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Также он подчеркнул, что у него не было возможности прочитать статью Путина из-за насыщенного графика.

Статья Путина об Украине

Российский президент Владимир Путин написал статью об Украине, в которой выступил с обвинением в адрес украинских властей, якобы не желающих выполнять Минские соглашения. При этом он также обвинил Киев в "кровавых провокациях" на Донбассе.

Также Путин считает, что Украина, дескать, это главный элемент глобального заговора против России, а Донбасс Киеву якобы просто ну нужен.

Встреча Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая сказал, что Офис главы государства уже ведет переговоры с Кремлем по вопросу организации встречи с Владимиром Путиным.

Переговоры по встрече Путина и Зеленского подтвердили в Кремле. Однако, по словам Дмитрия Пескова, в Москве не уверены, что мероприятие при участии лидеров двух государств все-таки состоится.

30 июня Путин обвинил Зеленского в якобы передаче Украины Западу "под внешнее управление". Политик считает, что из-за этого он не видит смысла в переговорах с Зеленским. Однако от встречи с украинским гарантом формально он не отказывается.

Зеленский готов к переговорам с Путиным. Встреча, по словам президента, состоится в том случае, если глава Кремля готов идти на уступки Киеву.

2 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что пока нет никакой конкретики в переговорах по встрече Путина и Зеленского.