Нападение России из-за вступления Украины в НАТО: политик раскрыл планы Путина

Путин не видит Украину в качестве независимого государства - российский политик / Reuters

Россия не запустит маховик большой войны с Украиной с целью обеспечения водоснабжения оккупированного Крыма, так как российские власти не интересуют социальные проблемы. При этом Москва может начать новую войну против Киева с целью удержать украинское государство от интеграции в НАТО. Кремль при действующем политическом режиме не видит Украину в качестве независимой страны. Об этом заявил российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Москва вряд ли пойдет на новый военный конфликт против Киева из-за ситуации с водой в захваченном Крыму. Однако конфронтация может произойти с целью удержания Украины от вступления в Североатлантический альянс.

"Нашим властям наплевать, как живут люди и в оккупированном Крыму, и во всей России. Поэтому войну ради днепровской воды он (Путин) не начнет. Он может начать войну ради каких-то других целей, собственных, для собственного величия, еще для чего-то, чтобы вас удержать от вступления в НАТО. А беды людей, которые живут в Крыму – в гробу он видал", - сказал Гозман.

По его словам, Путин рассматривает Украину не как отдельное независимое государство, а в качестве "бунтующей вассальной территорией". Россия с трудом приняла уход из орбиты влияния Кремля стран бывшего Варшавского договора и с трудом согласилась с суверенитетом стран Балтии. Теперь Россия не может смириться с независимость двух государств – Украины и Беларуси. Именно поэтому Москва рисует "красные линии" и делает предупреждения.Читайте также"Здесь нечего обсуждать": Путин о вступлении Украины в НАТО

"Владимир Владимирович рассматривает Украину как бунтующую вассальную территорию. Он не видит в вас независимой страны, он никак не может с этим смириться. Они с трудом смирились с независимостью бывших стран Варшавского договора, с трудом согласились с независимостью бывших республик советской Прибалтики. Есть две бывших республики, с независимостью которых они никак не могут примириться – вы и Беларусь. В этом на самом деле дело. Наше руководство, к сожалению, не видит, как можно жить с независимой Украиной. И поэтому проблемы они не решают нормальным путем, а говорят свысока "через губу", что "это для нас красная линия". А какое дело Украине до твоих красных линий? С какой стати ты объясняешь людям, что им можно делать, а что нельзя?" – подчеркнул Леонид Гозман.

Вступление Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня во время телефонного разговора с хозяином Белого дома Джо Байденом предложил Вашингтону создание четкого алгоритма вступления Киева в НАТО. План должен предполагать конкретный механизм с привязкой к календарным датам.

14 июня Зеленский призвал Байдена четко ответить на вопрос, собираются ли в НАТО принять Украину, и когда Киев получит ПДЧ в коллективный блок безопасности Запада.

По итогам саммита НАТО, который состоялся 14 июня, в Альянсе заявили, что Украина вступит в блок на основании ПДЧ. Однако когда Киеву предоставят такой план, в организации не уточнили.

Президент США Джо Байден позже сказал, что Украина пока не готова к интеграции в НАТО. По его словам, главной проблемой Киева является коррупция.