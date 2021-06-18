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Военная операция России в Украине: эксперт раскрыл план катастрофы для Путина

18 июня 2021, 05:40
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Байден на встрече с Путиным обозначил не все "красные линии" для США, считает Дмитрий Орешкин.

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Запад жестко отреагирует на новое военной нападение России на Украину – эксперт / Reuters

Американский президент Джо Байден на встрече с главой Кремля Владимиром Путиным четко не очертил все "красные линии" для Вашингтона. Вопрос Киева затронули очень коротко, однако и так понятно, что возможная военная операция России на территории Украины обернется жесткой реакцией всего западного мира. При этом Кремль вряд ли что-либо сможет сделать, если украинское государство присоединится к НАТО. Полномасштабная война Москвы и Киева станет катастрофой для Путина. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Очень коротко была упомянута Украина, здесь не надо было называть эту красную линию, понятно, что военная операция на территории Украины по определению вызовет жесткую реакцию всего Запада, даже к Байдену не надо обращаться. Красной линией, которую обозначил Байден, была бы смерть Навального. Думаю, еще были какие-то, гадать мы с вами не можем", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24.

Кроме того, по его словам, России не удастся каким-либо образом противостоять евроатлантической интеграции украинского государства. Если Кремль перейдет к полномасштабной войне с Киевом, такие действия обернутся катастрофой для российского политического режима. В этом контексте примечательно, что Байден озвучил еще не все "красные линии" для Вашингтона.Читайте также"Кулак будет позже": дипломат раскрыл сценарий Байдена против Путина

"Что касается Путина, то это риторика. Что значит "Россия не потерпит вступления Украины в НАТО"? А что она сделает в ответ? Это просто такая страшилка, потому что вводить войска Путину – это будет катастрофа. У Байдена конкретные красные линии, правда, он их не озвучил, а у Путина неконкретные, зато озвучены", - подчеркнул Дмитрий Орешкин.

Встреча Байдена и Путина

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и глава российского государства провели встречу 16 июня в рамках саммита США и России. Лидеры двух государств обсудили ряд вопросов, связанных с американо-российскими отношениями.

В Госдепе сделали заявление, согласно которому Байден сказал Путину о поддержке Украины. При этом стороны обговорили ситуацию с урегулированием конфликта на Донбассе.

Байден предупредил Путина, что если российские хакеры снова будут атаковать стратегические секторы американского государства, США жестко ответят на подобные прецеденты.

17 июня заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала, что Вашингтон не планирует отменять санкции против России из-за агрессии Москвы в отношении Украины.

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