Военная атака России в сентябре: генерал ВСУ предупредил Украину об опасности

Украина не будет готова к обострению войны с Россией – Кривонос / УНИАН

Военные учение России и Беларуси Запад-2021 могут обернуться обострением российско-украинского конфликта уже в сентябре. Россияне усилят свое присутствие у границ Украины, действия Москвы будут сопровождаться информационной пропагандой. Давление ожидается не только на Киев, но и на мировое сообщество. Украинское государство не будет готово к реакции на такие события. Об этом заявил Генерал ВСУ, бывший заместитель секретаря СНБО и первый заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что обострение военных действий возможно уже в сентябре. В рамках одной из фаз маневров Запад-2021 Россия усилит свое присутствие у украинских границ.

"Думаю, что обострение в сентябре будет однозначно. Украинское политическое сообщество впало в спячку на месяц во время отпусков, и когда мы вернемся, учения "Запад-2021" перейдут очередную фазу, и уже будет наращивание вдоль наших границ не только личного состава, но и информационно это будет пропагандироваться. Будет давление не только на нас, но и на мировое сообщество", - считает генерал.Читайте такжеНовая военная операция России против Украины: политик раскрыл планы Кремля

По его словам, ситуация значительно ухудшится, а Украине столкнется с неготовностью решать подобные вопросы. Украинские власти будут просить помощи у мирового сообщества, самостоятельно не занимаясь подготовкой к противостоянию.

"И самое главное, в очередной раз это для нас будет неожиданностью. И снова мы будем говорить "что делать?", "помогите", "примите в НАТО", и будем только говорить, а делать ничего не будем, как это было весной. Тогда мы просили, чтобы срочно нам дали План по членству в НАТО, при этом имея врага вдоль границ и ничего не сделав для подготовки народа к возможному обострению боевых действий. Я настроен более чем негативно, будет еще хуже", - подчеркнул Сергей Кривонос.

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