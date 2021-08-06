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Военная атака России в сентябре: генерал ВСУ предупредил Украину об опасности

6 августа 2021, 07:10
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Москва будет оказывать давление не только на Киев, но и на мировое сообщество, считает Сергей Кривонос.

Кривонос
Украина не будет готова к обострению войны с Россией – Кривонос / УНИАН

Военные учение России и Беларуси Запад-2021 могут обернуться обострением российско-украинского конфликта уже в сентябре. Россияне усилят свое присутствие у границ Украины, действия Москвы будут сопровождаться информационной пропагандой. Давление ожидается не только на Киев, но и на мировое сообщество. Украинское государство не будет готово к реакции на такие события. Об этом заявил Генерал ВСУ, бывший заместитель секретаря СНБО и первый заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что обострение военных действий возможно уже в сентябре. В рамках одной из фаз маневров Запад-2021 Россия усилит свое присутствие у украинских границ.

"Думаю, что обострение в сентябре будет однозначно. Украинское политическое сообщество впало в спячку на месяц во время отпусков, и когда мы вернемся, учения "Запад-2021" перейдут очередную фазу, и уже будет наращивание вдоль наших границ не только личного состава, но и информационно это будет пропагандироваться. Будет давление не только на нас, но и на мировое сообщество", - считает генерал.Читайте такжеНовая военная операция России против Украины: политик раскрыл планы Кремля

По его словам, ситуация значительно ухудшится, а Украине столкнется с неготовностью решать подобные вопросы. Украинские власти будут просить помощи у мирового сообщества, самостоятельно не занимаясь подготовкой к противостоянию.

"И самое главное, в очередной раз это для нас будет неожиданностью. И снова мы будем говорить "что делать?", "помогите", "примите в НАТО", и будем только говорить, а делать ничего не будем, как это было весной. Тогда мы просили, чтобы срочно нам дали План по членству в НАТО, при этом имея врага вдоль границ и ничего не сделав для подготовки народа к возможному обострению боевых действий. Я настроен более чем негативно, будет еще хуже", - подчеркнул Сергей Кривонос.

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Читайте такжеВоенная операция России против Украины: у Зеленского объявили о готовности отбить атаку МосквыНапомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что власти рассматривают 9 сценариев усиления российской агрессии против Украины. По мнению чиновника, украинские войска будут готовы отразить атаку противника.

Война России и Украины

Глава Исполнительного комитета реформ, третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявлял, что Россия может провести военную операцию по захвату Мариуполя, Одессы и Херсона. Как полагает чиновник, действия Москвы будут зависеть от того, как отреагируют США.

Российский оппозиционер Леонид Гозман не исключил сценария, при котором Россия может запустить новый виток войны с Украиной для того, чтобы удержать Киев от интеграции в НАТО.

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков считает, что война на Донбассе потеряла для России смысл. Причиной тому является потеря рычагов для сдерживания Украины от вступления в Североатлантический альянс.

Российский политолог Дмитрий Орешкин говорил, что Россия уже не остановит Украину на пути в НАТО. Если Кремль пойдет на сценарий ввода войск на территорию украинского государства, это приведет к катастрофе для Москвы.

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