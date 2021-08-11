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Военная операция России и восстание в Украине: Илларионов раскрыл новый план Путина

11 августа 2021, 05:28
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Если РФ решится на масштабное военное вторжение, то под ударом окажутся южные регионы Украины, считает Андрей Илларионов.

Андрей Илларионов
Россия пойдет на масштабное военное вторжение в Украину, если в стране вспыхнет пророссийский мятеж – Илларионов / УНІАН

Россия может пойти на полномасштабную военную операцию против Украины в том случае, если в стране произойдет пророссийский мятеж, направленный на свержение власти в Киеве. Именно такой месседж был адресован "пятой колонне" президентом Владимиром Путиным в его статье об украинском государстве. При таком сценарии возможно наступление РФ на южные области Украины, где больше всего людей поддержали точку зрения о "едином" российском и украинском народе. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что масштабное военное вторжение российских войск на украинскую территорию возможно. Фрагмент статьи Путина, в котором говорится о том, что в Украине якобы должно произойти восстание со свержением действующих властей, сигнализирует о рассмотрении такого сценария в Кремле, предполагающего призыв к сторонникам России реализовать действия, на фоне которых россияне смогут ввести войска.

Читайте такжеПланы Путина по западной Украине и усиление давления Москвы: Илларионов объяснил цели Кремля"Что касается того, может ли быть массовое вторжение российских регулярных войск в Украину. Да, может. Прежде всего Путину хотелось бы, чтобы в Украине произошло что-то типа Майдана, восстания, движения со стороны украинских граждан. В упомянутой статье Путина он четыре раза говорит о миллионах украинцев, которым надоело, которые устали, должны встать, взяться за оружие и свергнуть нынешнюю власть. Он неслучайно это говорил и писал, он посылал сигналы для поднятия мятежа. Он подает сигнал пятой колонне для поднятия мятежа", - отметил Илларионов.

По его словам, без такого восстания вероятность новой военной операции России против Украины существенно снижается. Однако статья Путина и и реакция Москвы на 40%-ю поддержку тезиса о "едином русском и украинском народах" указывает на то, что россияне рассматривают сценарий новой войны. В таком случае наступление возможно на южные области украинского государства, где больше всего поддерживают "единство народов".

"Сама по себе вероятность вторжения без такого восстания меньше, чем в случае такого сценария. По крайней мере вся статья Путина про "один народ" и опрос общественного мнения с 40%, которые вызвали невероятное воодушевление в Москве, показывают, что на этот момент такой сценарий является одним из ведущих. Если это происходит, то наступление с юга является наиболее вероятным: по всем опросам, наибольшее количество людей, которые отвечали положительно на вопрос о "едином народе", находится в южных областях Украины", - подчеркнул Андрей Илларионов

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Война России и Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что Украина рассматривает 9 сценариев возможной новой военной атаки России. Россияне могут организовать наступление на черниговском, сумском и харьковском направлениях и в сторону южных областей. Однако ВСУ будут готовы отбить атаку противника.

Генерал ВСУ, бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос считает, что российско-украинский военный конфликт может обостриться уже в сентябре. Россия будет оказывать давление не только на Киев, но и на мировое сообщество. По его мнению, Украина не будет готова к такому развитию событий.

Бывший спикер Генштаба ВСУ, журналист Владислав Селезнев отметил, что реакцией России на слова президента Зеленского о тех, кто считает себя россиянами на Донбассе, станет усиление военной конфронтации на востоке Украины и возможные провокации на юге страны.

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