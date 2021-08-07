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"Любишь Россию – нужно уезжать": в Украине предупредили о военной атаке Москвы после слов Зеленского

7 августа 2021, 08:03
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Россия продолжает продвигать тезис о том, что Украина не имеет права на существование как независимое государство, сказал Владислав Селезнев.

Зеленский
Заявление Зеленского не противоречит стремлению украинцев жить в гармонии - журналист / Reuters

Острая реакция России на заявление президента Владимира Зеленского о Донбассе является очередной манипуляцией. Слова президента попали в точку – если человек не хочет жить в свободном и демократическом государстве, он может уехать туда, где ему комфортно. Ответ Москвы может обернуться военной конфронтацией, которая будет сопровождаться российскими нарративами об отсутствии у Украины права на существование как суверенного государства. Возможно серьезное обострение на Донбассе и провокации на юге страны. Об этом заявил военный журналист, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что слова Зеленского попали точно в цель – все, кто не хочет жить в свободном демократическом государстве, могут ехать туда, где они будут чувствовать себя комфортно. Однако такое заявление не противоречит стремлению украинцев жить в гармонии.

Читайте такжеЖесткая риторика Зеленского и компромисс с РФ: в Раде объяснили, почему президент перешел в атаку"Реакция России меня радует, заявление президента Зеленского попало в такую благодатную почву. Действительно, если ты человек, проживающий на территории свободного, независимого, демократического государства, ты имеешь право выбора — жить там, где тебе по душе. Заявление Зеленского никоим образом не диссонирует со стремлением украинцев жить в мирном, свободном, демократическом государстве", - отметил Селезнев.

Журналист ожидает усиления российско-украинского конфликта на Донбассе или провокаций на южном направлении после слов Зеленского. Россия не видит Украину в качестве суверенного и независимого государства.

"Я думаю, что (реальная военная) конфронтация будет. Она уже началась. И связана она в первую очередь с теми нарративами, которые постоянно продвигает Россия о том, что Украина как самостоятельное государство не имеет права на существование. В этом контексте я ожидаю достаточно серьезное обострение на востоке нашей страны. Так же мы можем ожидать провокации и на южных просторах нашей страны. Не забываем, что достаточно непростая ситуация на северных границах, вдоль границы с Беларусью", - подчеркнул Владислав Селезнев.

Напомним, бывший заместитель секретаря СНБО, генерал ВСУ Сергей Кривонос ранее заявил, что обострение российско-украинского конфликта возможно уже в сентябре. По его мнению, Украина не будет готова реагировать на такую ситуацию.

Заявление Зеленского о Донбассе

  • Президент Владимир Зеленский в новом интервью сказал, что Донбасс рано или поздно вернется в состав Украины, а без украинского государства в регионе невозможна цивилизация.
  • Зеленский акцентировал внимание на том, что если люди на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей "любят Россию" и считают себя "русскими", то им лучше уехать на территорию РФ.
  • При этом Зеленский подчеркнул, что насильно никто никого выселять не будет.
новости России Владимир Зеленский Владислав Селезнев новости Украины новости Донбасса
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