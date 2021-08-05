После паспортизации ОРДЛО Россия может забрать Донбасс - Зеленский

Владимир Зеленский назвал угрозу паспортизации ОРДЛО / Getty

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что выдача паспортов России жителям оккупированных территорий Донбасса угрожает нашей стране тем, что Владимир Путин может забрать Донбасс, так же как и Крым.

"Что касается России по паспортизации. Россия нарушает международное право. Чем паспортизация (на Донбассе - ред.) отличается от паспортизации в Крыму? Да ни чем. Сначала ты раздаешь паспорта РФ, а затем заходишь и говоришь: я защищаю свое население. Вот чем это опасно", - заявил он в эфире телеканала Дом.

Также Владимир Зеленский отметил, что участие украинцев из ОРДЛО в российских выборах является элементом паспортизации.

"Выборы в Госдуму. Украинцев с этими паспортами (российскими - ред.) они сажают в автобусы, заставляют голосовать. Это рабство какое-то. Но как показывает история - обычно такие шаги история смывает как после дождя. Все это пройдет", - сказал президент.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в том, что она якобы не хочет возвращать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в статье главы РФ "Об историческом единстве русских и украинцев".

В частности, речь идет о том, что Россия якобы "сделала все возможное для того, чтобы прекратить войну на Донбассе". А именно - заключила минские договоренности, которые Украина, как убежден Путин, якобы отказывается выполнять.