После паспортизации ОРДЛО Россия может забрать Донбасс - Зеленский

Президент Украины отметил, что участие украинцев из ОРДЛО в российских выборах является элементом паспортизации.
Глава государства Владимир Зеленский заявил, что выдача паспортов России жителям оккупированных территорий Донбасса угрожает нашей стране тем, что Владимир Путин может забрать Донбасс, так же как и Крым.
"Что касается России по паспортизации. Россия нарушает международное право. Чем паспортизация (на Донбассе - ред.) отличается от паспортизации в Крыму? Да ни чем. Сначала ты раздаешь паспорта РФ, а затем заходишь и говоришь: я защищаю свое население. Вот чем это опасно", - заявил он в эфире телеканала Дом.
Также Владимир Зеленский отметил, что участие украинцев из ОРДЛО в российских выборах является элементом паспортизации.
"Выборы в Госдуму. Украинцев с этими паспортами (российскими - ред.) они сажают в автобусы, заставляют голосовать. Это рабство какое-то. Но как показывает история - обычно такие шаги история смывает как после дождя. Все это пройдет", - сказал президент.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в том, что она якобы не хочет возвращать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в статье главы РФ "Об историческом единстве русских и украинцев".
В частности, речь идет о том, что Россия якобы "сделала все возможное для того, чтобы прекратить войну на Донбассе". А именно - заключила минские договоренности, которые Украина, как убежден Путин, якобы отказывается выполнять.