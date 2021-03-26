Рейтинг Зеленського підріс: скільки українців готові знову за нього голосувати

Володимир Зеленський / Фото пресслужби Офісу президента

Якби президентські вибори відбулися наприкінці березня 2021 року, найбільше голосів українців отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський.

За нього проголосували би 24,7% українців. Таким чином рейтинг президента підріс - на початку місяця Зеленського підтримували 22,5% українців. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи Рейтинг.

Рейтинг експрезидента і лідера Європейської солідарності Петра Порошенка впав - за нього проголосували б 13,9% виборців (на початку березня - 14,6%).

За Юрія Бойка віддали б голоси 12,6% українців (на початку березня - 11,8%), за Юлію Тимошенко - 11,1% (на початку березня - 11,6%).

Далі електоральні симпатії українців розподілилися таким чином: Ігор Смешко - 7,7%, Володимир Гройсман - 6,6%, Дмитро Разумков - 3,8%, Олег Ляшко - 3,7%, Євген Мураєв - 3,7%, Анатолій Гриценко - 3,3, Арсеній Яценюк - 2,8%, Олег Тягнибок - 1,6%, Кіра Рудик - 0,5%.

Опубліковано свіжий президентський рейтинг / ratinggroup.ua

Опитування проводилось соціологічною групою Рейтинг 23-24 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

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