Рейтинг Зеленського підріс: скільки українців готові знову за нього голосувати

Соціологи з'ясували, за кого проголосували б українці на виборах президента наприкінці березня 2021 року.
Якби президентські вибори відбулися наприкінці березня 2021 року, найбільше голосів українців отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський.
За нього проголосували би 24,7% українців. Таким чином рейтинг президента підріс - на початку місяця Зеленського підтримували 22,5% українців. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи Рейтинг.
Рейтинг експрезидента і лідера Європейської солідарності Петра Порошенка впав - за нього проголосували б 13,9% виборців (на початку березня - 14,6%).
За Юрія Бойка віддали б голоси 12,6% українців (на початку березня - 11,8%), за Юлію Тимошенко - 11,1% (на початку березня - 11,6%).
Далі електоральні симпатії українців розподілилися таким чином: Ігор Смешко - 7,7%, Володимир Гройсман - 6,6%, Дмитро Разумков - 3,8%, Олег Ляшко - 3,7%, Євген Мураєв - 3,7%, Анатолій Гриценко - 3,3, Арсеній Яценюк - 2,8%, Олег Тягнибок - 1,6%, Кіра Рудик - 0,5%.
Опитування проводилось соціологічною групою Рейтинг 23-24 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
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Електоральні симпатії українців - про що раніше писав Главред:
- На початку березня соціологічна група Рейтинг опублікувала свіже соцопитування. Соціологи розібралися, хто з політиків лідирує за симпатіями серед українців в президентському рейтингу.
- Згідно з опитуванням, якби вибори президента України відбулися б на початку березня 2021 року, найбільше голосів отримав би нинішній глава держави Володимир Зеленський - 22,5%.
- При цьому за Петра Порошенка проголосували б 14,6%; за Юрія Бойка - 11,6%; за Юлію Тимошенко - 11,1%.
- За даними Центру Разумкова, на початку лютого 2021 року майже половина українців хотіла проведення дострокових виборів президента України.
- Згідно з опитуванням, у Володимира Зеленського були б шанси перемогти у другому турі Петра Порошенка, Юрія Бойка і Дмитра Разумкова.
- Як свідчить опитування соціологічної групи Рейтинг, якби вибори президента України відбулися на початку січня 2021 року, найбільше голосів отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський. Зеленського підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.