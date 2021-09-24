Різала ножем шию дитини: на Львівщині жінка по-звірячому вбила сім'ю

На Львівщині жінка по-звірячому вбила сім'ю / УНІАН

У Львівській області Ларису Папаєвич засудили до довічного ув'язнення за вбивство трьох людей, в тому числі малолітньої дитини. Про це повідомили представники пресслужби місцевої прокуратури.

У грудні 2015 року п'ятдесятирічна зловмисниця розпивала алкоголь зі своєю 28-річною знайомою у неї вдома.

Коли господиня вийшла на вулицю, її восьмирічна дочка зробила гості зауваження з приводу пияцтва. Та розлючилася і забила дівчинку до смерті залізним обігрівачем. Таким же чином вона розправилася і зі своєю знайомою, коли та повернулася в будинок і побачила вбиту дитину. Наступного ранку жінка повернулася на місце злочину, щоб переконатися, що її жертви дійсно мертві.

Засумнівавшись у смерті дівчинки, вона кілька разів вдарила ту ножем в шию. Однак, вже покидаючи будинок, зустрілася ще й з 70-річною сусідкою загиблих, яку також забила цеглою, щоб позбутися небажаного свідка.

Суд повністю підтримав позицію прокуратури і визнав обвинувачену винною в умисному потрійному вбивстві, призначивши максимально суворе покарання – довічне ув'язнення.

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Лариса Папаевич / lviv.znaj.ua

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Нагадаємо, раніше в селищі міського типу Маневичі (Волинська область) 36-річний чоловік, які відсидів термін за вбивство батька в 2017 році, вбив матір.

Як встановили правоохоронці, 21 липня він повернувся з в'язниці − у 2017 році був судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть його батька.

За попередньою версією подій, у нього з матір'ю виник конфлікт, після чого син побив її палицею по голові і тілу, далі витягнув на вулицю, а сам зник. Від отриманих травм жінка померла.