Резала ножом шею ребенка: на Львовщине женщина зверски убила семью

На Львовщине женщина зверски убила семью / УНИАН

Во Львовской области Ларису Папаевич приговорили к пожизненному заключению за убийство троих человек, в том числе малолетнего ребенка. Об этом сообщили представители пресс-службы местной прокуратуры.

В декабре 2015 года пятидесятилетняя злоумышленница распивала алкоголь со своей 28-летней знакомой у нее дома.

Когда хозяйка вышла на улицу, ее восьмилетняя дочь сделала гостье замечание по поводу пьянства. Та разъярилась и забила девочку до смерти железным обогревателем. Таким же образом она расправилась и со своей знакомой, когда та вернулась в дом и увидела убитого ребенка. На следующее утро женщина вернулась на место преступления, чтобы убедиться, что ее жертвы действительно мертвы.

Усомнившись в смерти девочки, она несколько раз ударила ту ножом в шею. Однако, уже покидая дом, встретилась еще и с 70-летней соседкой погибших, которую также забила кирпичом, чтобы избавиться от нежелательного свидетеля.

Суд полностью поддержал позицию прокуратуры и признал обвиняемую виновной в умышленном тройном убийстве, назначив максимально суровое наказание – пожизненное заключение.

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Лариса Папаевич / lviv.znaj.ua

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Напомним, ранее в поселке городского типа Маневичи (Волынская область) 36-летний мужчина, которые отсидел срок за убийство отца в 2017 году, убил мать.

Как установили правоохранители, 21 июля он вернулся из тюрьмы − в 2017 году был судим за нанесение тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть его отца.

По предварительной версии событий, у него с матерью возник конфликт, после чего сын избил ее палкой по голове и телу, далее вытащил на улицу, а сам скрылся. От полученных травм женщина скончалась.