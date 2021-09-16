Жуткое убийство в Черкасской области: женщина жестоко расправилась со своей подругой

Женщина созналась в убийстве / Нацполиция

В Черкасской области в Смеле случилась трагедия. Женщина зарезала свою подругу. Они начали выяснять отношения, однако конфликт зашел так далеко, что закончился поножовщиной. Все это произошло во время застолья.

Как сообщает пресс-служба полиции региона, это случилось 14 сентября. В Черкасское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в Смеле обнаружили труп женщины с ножевым ранением.

"Следователи выяснили, что двое мужчин и две женщины употребляли алкоголь. В процессе распития спиртного женщины на фоне ревности начали ссориться. Одна из подруг ударила соперницу ножом. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась", - указано в сообщении.

Копы сразу задержали злоумышленницу и она призналась в содеянном. На данный момент она находится в СИЗО.

По делу открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, дикая трагедия в городе Глухов Сумской области, о которой стало известно утром 16 сентября, получила неожиданное продолжение. Отец-убийца рассказал, зачем расправился со своим трехлетним сыном.

Он уже сознался в содеянном и детально рассказал о том, как все происходило. Как известно, накануне мужчина забрал мальчика из садика. Однако домой так и не привез. На поиски их обоих бросили все силы местной полиции и местных жителей. А утром копы убили наповал ужасной новостью - мальчика нашли мертвым в лесополосе. На голове у него был пакет.