В Херсоне прохожего накрыла бетонная плита с крыши магазина

Пострадавшего госпитализировали. Его доставали спасатели.
В Херсоне случился трагический инцидент. С крыши одного из магазинов рухнула бетонная плита. В этом время мимо проходил мужчина, на которого и упала конструкция.
Как сообщается на сайте Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Херсонской области, инцидент произошел в четверг, 16 сентября.
В 13:32 спасатели получили информацию о том, что на улице Черноморской, 64 с крыши пристроенного магазина упала бетонная плита. Однако страшным было то, что она привалила прохожего мужчину.
Спасатели оттащили плиту и достали мужчину из-под завала, сразу передав его медикам.
Напомним, ранее в Киеве витрина упала на ребенка. От удара у 4-летнего мальчика перелом ноги и ушибы, кроме того — многочисленные царапины и порезы от осколков.
Родители заявление в полицию не подавали.