В Херсоне прохожего накрыла бетонная плита с крыши магазина

Мужчину доставали спасатели / ГСЧС

В Херсоне случился трагический инцидент. С крыши одного из магазинов рухнула бетонная плита. В этом время мимо проходил мужчина, на которого и упала конструкция.

Как сообщается на сайте Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Херсонской области, инцидент произошел в четверг, 16 сентября.

В 13:32 спасатели получили информацию о том, что на улице Черноморской, 64 с крыши пристроенного магазина упала бетонная плита. Однако страшным было то, что она привалила прохожего мужчину.

Спасатели оттащили плиту и достали мужчину из-под завала, сразу передав его медикам.

Напомним, ранее в Киеве витрина упала на ребенка. От удара у 4-летнего мальчика перелом ноги и ушибы, кроме того — многочисленные царапины и порезы от осколков.

Родители заявление в полицию не подавали.