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Прятал гранаты в супермаркете: житель Херсона удивил тайником для боеприпасов, копы шокированы

15 сентября 2021, 18:24
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Мужчина привез оружие из Киева и спрятал в Одессе.

Мужчина прятал гранаты в супермаркете / НПУ

Житель Херсона удивил тайником для боеприпасов. Он прятал боевые гранаты в камере хранения супермаркета. Причем, не в родном городе, а в Одессе.

Кроме того, он устроил хранилище даже на своей съемной квартире. А затем планировал продать патроны.

Как сообщили в главке Национальной полиции в Одесской области в Facebook, об этом копов уведомили представители супермаркета.

Администрация магазина обратила внимание на подозрительную сумку в шкафу камеры хранения, а взрывотехники обнаружили там две гранаты РГД-5 с запалами.

Хозяина оружия копы разыскали менее чем за сутки. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК РФ.

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По словам 39-летнего злоумышленника, боеприпасы он привез в Одессу из Киевской области с целью сбыта, однако не успел найти покупателя, а теперь еще и загремел в СИЗО.

За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, по словам полицейских, мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Днепре прогремел мощный взрыв. Он произошел в автомобиле. По предварительной информации, взрыв произошел в салоне автомобиля Subaru в районе переднего пассажирского сиденья. С места происшествия изъяты фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденную сумку водителя.

viber
граната взрыв новости Одессы
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