Разбита голова и сломана нога: в киевском ТЦ витрина рухнула на 4-летнего ребенка

На ребенка рухнула витрина в ТЦ / скриншот

В Киеве в развлекательном центре стекло из витрины разбилось о ребенка. От удара у 4-летнего мальчика перелом ноги и ушибы, кроме того — многочисленные царапины и порезы от осколков.

Осколки разбитого стекла — по одну сторону. И заплаканный от удара ними мальчик — по другую. Это видео мгновенно разлетелось по соцсетям. Парк детских развлечений, где на ребенка упала витрина.

"За секунду — он падает и она (витрина - пед.) его накрывает полностью стеклом", — вспоминает события того дня мама Ольга Шварцбург.

От удара у Лиора перелом ноги и многочисленные царапины.

"Ему сразу начали полоскать рот, так как стекло попало в рот. Порезал язычок", — рассказывает мама.

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Витрина с кондитерскими изделиями, которая там стояла, сейчас на ремонте.

"На 42 см от пола находится ДСП, а потом начинается стекло. Ребенок залез на ДСП и ухватился за верх витрины руками. Сместился центр тяги и ребенок упал вместе с витриной", — говорит операционный директор сети развлекательных центров Роман Михайленко.

"Все, что находится там, должно быть максимально продумано, чтобы дети там отдыхали. Оно было нигде не прикручено, не закреплено абсолютно", — возмущается мать пострадавшего мальчика.

Родители заявление в полицию не подавали.

"В этом случае руководство не просто должно возмещать ущерб нанесенный мальчику. А еще и будет нести уголовную ответственность — это как штрафы — от 17 тысяч гривен, так и до лишения и ограничения свободы — 3 и 5 лет", - говорит адвокат, передает ТСН.



Как рассказали в торговом центре, руководители намерены встретится с семьей пострадавшего ребенка и обсудить сумму компенсации.

Сейчас в сети появилось видео, на котором видно, как это случилось.

На видео видно, что ребенок рассматривал витрины со сладостями в детском кафе, а потом запрыгнул на одну из них. Конструкция витрины не выдержала вес ребенка и перевернулась.

Напомним, трагедия произошла в Польше – там из-за недосмотра и халатного отношения родителей погиб 2-летний Владислав – мальчик родом из Украины. Ребенок вышел из дачного домика, пока его папа и мама отсыпались после вечеринки, и утонул в озере. Родителей обвинили в смерти ребенка.

Беда случилась в четверг, 15 июля, на озере Шперек Велькопольского воеводства, на территории центра "Лидо. Тело мальчика, что плавало в воде, заметила случайная прохожая, которая прогуливалась возле озера.