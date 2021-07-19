Разбита голова и сломана нога: в киевском ТЦ витрина рухнула на 4-летнего ребенка

В Сети появилось видео, на котором видно, как это случилось.
В Киеве в развлекательном центре стекло из витрины разбилось о ребенка. От удара у 4-летнего мальчика перелом ноги и ушибы, кроме того — многочисленные царапины и порезы от осколков.
Осколки разбитого стекла — по одну сторону. И заплаканный от удара ними мальчик — по другую. Это видео мгновенно разлетелось по соцсетям. Парк детских развлечений, где на ребенка упала витрина.
"За секунду — он падает и она (витрина - пед.) его накрывает полностью стеклом", — вспоминает события того дня мама Ольга Шварцбург.
От удара у Лиора перелом ноги и многочисленные царапины.
"Ему сразу начали полоскать рот, так как стекло попало в рот. Порезал язычок", — рассказывает мама.
Витрина с кондитерскими изделиями, которая там стояла, сейчас на ремонте.
"На 42 см от пола находится ДСП, а потом начинается стекло. Ребенок залез на ДСП и ухватился за верх витрины руками. Сместился центр тяги и ребенок упал вместе с витриной", — говорит операционный директор сети развлекательных центров Роман Михайленко.
"Все, что находится там, должно быть максимально продумано, чтобы дети там отдыхали. Оно было нигде не прикручено, не закреплено абсолютно", — возмущается мать пострадавшего мальчика.
Родители заявление в полицию не подавали.
"В этом случае руководство не просто должно возмещать ущерб нанесенный мальчику. А еще и будет нести уголовную ответственность — это как штрафы — от 17 тысяч гривен, так и до лишения и ограничения свободы — 3 и 5 лет", - говорит адвокат, передает ТСН.
Как рассказали в торговом центре, руководители намерены встретится с семьей пострадавшего ребенка и обсудить сумму компенсации.
Сейчас в сети появилось видео, на котором видно, как это случилось.
На видео видно, что ребенок рассматривал витрины со сладостями в детском кафе, а потом запрыгнул на одну из них. Конструкция витрины не выдержала вес ребенка и перевернулась.
Напомним, трагедия произошла в Польше – там из-за недосмотра и халатного отношения родителей погиб 2-летний Владислав – мальчик родом из Украины. Ребенок вышел из дачного домика, пока его папа и мама отсыпались после вечеринки, и утонул в озере. Родителей обвинили в смерти ребенка.
Беда случилась в четверг, 15 июля, на озере Шперек Велькопольского воеводства, на территории центра "Лидо. Тело мальчика, что плавало в воде, заметила случайная прохожая, которая прогуливалась возле озера.