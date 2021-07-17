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В киевском ТРЦ на ребенка упала витрина: у мальчика трещина на ноге

17 июля 2021, 22:44
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Инцидент произошел в ТРЦ "Ретровиль".

Мальчик значительно пострадал / Тelegram

В столичном ТРЦ "Ретровиль" одна из витрин упала прямо на ребенка. Мальчик получил колото-резаные раны и трещину на ноге.

Как сообщает Telegram-канал Kievmap, медсетра заведения не выполнила своих обязанностей.

"Персонал не помогал ребенку, медсестра стояла рядом и просто вызвала скорую. А первую помощь оказывали свидетели", - указано в сообщении.

Для того, чтобы зафиксировать случай наруушения, родители пострадавшего ребенка вызвали полицию.

"После приезда полиции к нам не вышел ни администратор, ни директор, а на вопрос полиции к охране, когда подойдет администрация, охрана ответила, что якобы они заняты", - добавили родители.

Напомним, трагедия произошла в Польше – там из-за недосмотра и халатного отношения родителей погиб 2-летний Владислав – мальчик родом из Украины. Ребенок вышел из дачного домика, пока его папа и мама отсыпались после вечеринки, и утонул в озере. Родителей обвинили в смерти ребенка.

Беда случилась в четверг, 15 июля, на озере Шперек Велькопольского воеводства, на территории центра "Лидо. Тело мальчика, что плавало в воде, заметила случайная прохожая, которая прогуливалась возле озера.

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