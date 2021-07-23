На Волыни мужчина вышел из тюрьмы за убийство отца и зверски убил мать / vl.npu.gov.ua

В поселке городского типа Маневичи (Волынская область) 36-летний мужчина, которые отсидел срок за убийство отца в 2017 году, убил мать. Об этом сообщили сотрудники полиции Волынской области.

Сообщение об обнаружении тела пожилой женщины в полицию поступило 22 июля. Следственно-оперативная группа на месте обнаружила женщину, у которой были многочисленные ушибы и синяки. 63-летняя местная жительница лежала в собственном дворе без признаков жизни.

Полицейские задержали ее сына, 36-летнего местного жителя. Как установили правоохранители, 21 июля он вернулся из тюрьмы − в 2017 году был судим за нанесение тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть его отца.

По предварительной версии событий, у него с матерью возник конфликт, после чего сын избил ее палкой по голове и телу, далее вытащил на улицу, а сам скрылся. От полученных травм женщина скончалась.

Злоумышленника задержали сразу в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Расследование продолжается.

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Напомним, ранее в Луцке произошло жуткое двойное убийство. На место происшествия прибыли патрульные полицейские. В квартире они обнаружили тела двух женщин — 56 и 22 лет. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

По версии следствия, своих бывших жену и дочь зарубил 62-летний Василий Пилипюк.