Резніков оцінив шанси силового повернення анексованого Криму

Олексій Резніков розповів про те, як Україна повертатиме Крим / УНІАН

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що в Україні виключають можливість силового повернення анексованого росіянами Криму.

У питаннях повернення півострова розглядається лише політико-дипломатичний шлях, сказав віцепрем'єр в інтерв'ю для Ліга.net.

За його словами, від дій Росії на морі страждають вже й інші країни, зокрема і країни НАТО.

"Я вважаю, що ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом. Сучасна стратегія - політико-дипломатичний шлях. До неї відноситься і потужний юридичний фронт всього цивілізованого світу проти РФ", - повідомив він.

Резніков також зазначив, що саміт Кримська платформа повернув питання Криму в світовий порядок денний.

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"На початку війни, розв'язаної збройною агресією Росії, в 2014-2015 роках увага була більше прикута до Донецької та Луганської областей: там лилася кров. Зрозуміло, що саме цю пожежу наші європейські партнери гасили в першу чергу. Крим боялися ставити на порядок денний. Путін саме на цьому і грав. По суті, те пекло, яке він влаштував на Донбасі, було саме для того, щоби виграти Крим", - зазначив віцепрем'єр.

За його словами, зараз ситуація змінилася - Крим повернули до порядку денного.

"Далі - серйозна постійна щоденна робота. На роки. Питання порушення прав людини в Криму, охорона культурної спадщини, створення документальної бази, яку потім буде використано для пред'явлення позовів і відшкодування збитків", - розповів Резніков.

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Як повідомляв Главред, 23 серпня в Києві відбувся форум ініціативи Кримська платформа, метою якої є деокупація Криму.

У саміті брали участь 47 держав і міжнародних організацій. Делегації очолювали 15 глав держав і урядів, два спікери парламентів, 14 міністрів. Також участь у саміті взяли керівники інститутів ЄС, генсеки Ради Європи та ГУАМ, заступник генсека НАТО.