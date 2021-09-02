Резников оценил шансы силового возвращения аннексированного Крыма

Алексей Резников рассказал о том, как Украина будет возвращать Крым / УНИАН

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в Украине исключают возможность силового возвращения аннексированного россиянами Крыма.

В вопросах возвращения полуострова рассматривается только политико-дипломатический путь, сказал вице-премьер в интервью для Лига.net.

По его словам, от действий России на море страдают уже и другие страны, в том числе и страны НАТО.

"Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путем. Современная стратегия - политико-дипломатический путь. К ней относится и мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против РФ", - сообщил он.

Резников также отметил, что саммит Крымская платформа вернул вопрос Крыма в мировой порядок дня.

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"В начале войны, развязанной вооруженной агрессией России, в 2014-2015 годах внимание было больше приковано к Донецкой и Луганской областям: там лилась кровь. Понятно, что именно этот пожар наши европейские партнеры тушили в первую очередь. Крым боялись ставить в повестку дня. Путин именно на этом и играл. По сути, тот ад, который он устроил в Донбассе, было именно для того, чтобы выиграть Крым", - отметил вице-премьер.

По его словам, сейчас ситуация изменилась - Крым вернули в повестку дня.

"Дальше - серьезная постоянная ежедневная работа. На годы. Вопрос нарушения прав человека в Крыму, охрана культурного наследия, создание документальной базы, которую потом используют для предъявления исков и возмещения убытков", - рассказал Резников.

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Как сообщал Главред, 23 августа в Киеве состоялся форум инициативы Крымская платформа, целью которой является деоккупация Крыма.

В саммите участвовали 47 государств и международных организаций. Делегации возглавляли 15 глав государств и правительств, два спикера парламентов, 14 министров. Также участие в саммите приняли руководители институтов ЕС, генсеки Совета Европы и ГУАМ, замгенсека НАТО.