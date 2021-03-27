Резніков розкрив план про майбутнє Донбасу

Резніков розповів про майбутнє відновлення Донбасу / УНІАН

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що уряд в питаннях відновлення Донбасу планує задіяти так званий "пояс успішності" в Донецькій і Луганській області.

За словами Рєзнікова, має бути два треки, а перший трек — економічний.

Віце-прем'єр звернув увагу, що в уряді вже затвердили концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, на підставі якої вже пишуть стратегію.

"Фіналом буде пакет законопроектів у парламенті. Головна ідея - це побудувати "пояс успішності" в Донецькій і Луганській області, у вільній частині України, за рахунок інвестиційного підходу", - сказав Резніков, передає телеканал ДОМ.

Міністр заявив, що розглядається чотири джерела фінансування відновлення територій.

"Це бюджет власний, це донорська допомога, це кредити зовнішні і це інвестиції. Свого бюджету нам не вистачить. Донорські варіанти допомоги завжди локальні, точкові, невеликі. Тому потрібно створити умови, щоб включився четвертий ресурс — інвестор", — розповів Резніков.

За його словами, якщо Україна запропонує більш пільгові та успішні умови, "то ті, хто займаються ризиковим капіталом, зайдуть".

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"У більш ризикових умовах вони можуть більше заробити. Питання маржинальності. Тому наше завдання - створити умови, що залучають інвесторів, що дають їм ряд моментів впевненості. Серед таких умов страховка від військових і політичних ризиків. Пропонується створити якийсь страховий фонд, в який частину грошей покладе держава, а частину грошей додадуть західні партнери", — зазначив глава Мінреінтеграції.

Друге - це імплементація можливості роботи філій ICC, міжнародних комерційних арбітражів, яким будуть схильні всі виникаючі з інвесторами суперечки.

Також планується скоротити адміністративні процедури для підприємців.

"Безпосередньо поблизу лінії зіткнення ніхто не будуватиме великий завод. Наша ставка - на малий і середній бізнес... і ось таким чином ми створимо "пояс успішності". І реалізувавши цей пілот на підконтрольній частині України, ми легко мультиплікуємо після деокупації на зруйнованій території", - запевнив Резніков.

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