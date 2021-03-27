Резніков розкрив план про майбутнє Донбасу

Віце-прем'єр заявив про "пояс успішності" в питанні відновлення Донбасу.
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що уряд в питаннях відновлення Донбасу планує задіяти так званий "пояс успішності" в Донецькій і Луганській області.
За словами Рєзнікова, має бути два треки, а перший трек — економічний.
Віце-прем'єр звернув увагу, що в уряді вже затвердили концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, на підставі якої вже пишуть стратегію.
"Фіналом буде пакет законопроектів у парламенті. Головна ідея - це побудувати "пояс успішності" в Донецькій і Луганській області, у вільній частині України, за рахунок інвестиційного підходу", - сказав Резніков, передає телеканал ДОМ.
Міністр заявив, що розглядається чотири джерела фінансування відновлення територій.
"Це бюджет власний, це донорська допомога, це кредити зовнішні і це інвестиції. Свого бюджету нам не вистачить. Донорські варіанти допомоги завжди локальні, точкові, невеликі. Тому потрібно створити умови, щоб включився четвертий ресурс — інвестор", — розповів Резніков.
За його словами, якщо Україна запропонує більш пільгові та успішні умови, "то ті, хто займаються ризиковим капіталом, зайдуть".
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"У більш ризикових умовах вони можуть більше заробити. Питання маржинальності. Тому наше завдання - створити умови, що залучають інвесторів, що дають їм ряд моментів впевненості. Серед таких умов страховка від військових і політичних ризиків. Пропонується створити якийсь страховий фонд, в який частину грошей покладе держава, а частину грошей додадуть західні партнери", — зазначив глава Мінреінтеграції.
Друге - це імплементація можливості роботи філій ICC, міжнародних комерційних арбітражів, яким будуть схильні всі виникаючі з інвесторами суперечки.
Також планується скоротити адміністративні процедури для підприємців.
"Безпосередньо поблизу лінії зіткнення ніхто не будуватиме великий завод. Наша ставка - на малий і середній бізнес... і ось таким чином ми створимо "пояс успішності". І реалізувавши цей пілот на підконтрольній частині України, ми легко мультиплікуємо після деокупації на зруйнованій території", - запевнив Резніков.
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Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:
- Постпред України в ООН Сергій Кислиця 23 лютого в рамках дебатів на засіданні Генасамблеї заявив, що для врегулювання російсько-української військової конфронтації на Донбасі Росії слід визнати себе стороною конфлікту. Однак Москва не йде Києву на поступки і блокує всі ініціативи Києва в рамках ТКГ.
- Заступник голови Росії в ООН Дмитро Полянський у відповідь заявив про те, що Київ нібито використовує "казку про російську агресію", звинувативши Україну в спробах піти від відповідальності за "громадянський конфлікт на Донбасі".
- 25 лютого міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков допустив підключення США до переговорів по Донбасу. Він вважає, що Росія не буде проти такої ініціативи.