Резников раскрыл план о будущем Донбасса

Резников рассказал о будущем восстановлении Донбасса / УНИАН

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство в вопросах восстановления Донбасса планирует задействовать так называемый "пояс успешности" в Донецкой и Луганской области.

По словам Резникова, должно быть два трека, а первый трек — экономический.

Вице-премьер обратил внимание, что в правительстве уже утвердили концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, на основании которой уже пишут стратегию.

"Финалом будет пакет законопроектов в парламенте. Главная идея — это построить "пояс успешности" в Донецкой и Луганской области, в свободной части Украины, за счет инвестиционного подхода", — сказал Резников, передает телеканал Дом.

Министр заявил, что рассматривается четыре источника финансирования восстановления территорий.

"Это бюджет собственный, это донорская помощь, это кредиты внешние и это инвестиции. Своего бюджета нам не хватит. Донорские варианты помощи всегда локальные, точечные, небольшие. Поэтому нужно создать условия, чтобы включился четвертый ресурс — инвестор", — рассказал Резников.

По его словам, если Украина предложит более льготные и успешные условия, "то те, кто занимаются рисковым капиталом, зайдут".

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"В более рисковых условиях они могут больше заработать. Вопрос маржинальности. Поэтому наша задача — создать условия, привлекающие инвесторов, дающие им ряд моментов уверенности. Среди такий условий страховка от военных и политических рисков. Предлагается создать некий страховой фонд, в который часть денег положит государство, а часть денег добавят западные партнеры", — отметил глава Минреинтеграции.

Второе — это имплементация возможности работы филиалов ICC, международных коммерческих арбитражей, которым будут подвержены все возникающие с инвесторами споры.

Также планируется сократить административные процедуры для предпринимателей.

"Непосредственно вблизи линии соприкосновения никто не будет строить большой завод. Наша ставка — на малый и средний бизнес… И вот таким образом мы создадим "пояс успешности". И реализовав этот пилот на подконтрольной части Украины, мы легко мультиплицируем после деоккупации на разрушенной территории", — заверил Резников.

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