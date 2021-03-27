Резников раскрыл план о будущем Донбасса

Вице-премьер заявил про "пояс успешности" в вопросе восстановления Донбасса.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство в вопросах восстановления Донбасса планирует задействовать так называемый "пояс успешности" в Донецкой и Луганской области.
По словам Резникова, должно быть два трека, а первый трек — экономический.
Вице-премьер обратил внимание, что в правительстве уже утвердили концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, на основании которой уже пишут стратегию.
"Финалом будет пакет законопроектов в парламенте. Главная идея — это построить "пояс успешности" в Донецкой и Луганской области, в свободной части Украины, за счет инвестиционного подхода", — сказал Резников, передает телеканал Дом.
Министр заявил, что рассматривается четыре источника финансирования восстановления территорий.
"Это бюджет собственный, это донорская помощь, это кредиты внешние и это инвестиции. Своего бюджета нам не хватит. Донорские варианты помощи всегда локальные, точечные, небольшие. Поэтому нужно создать условия, чтобы включился четвертый ресурс — инвестор", — рассказал Резников.
По его словам, если Украина предложит более льготные и успешные условия, "то те, кто занимаются рисковым капиталом, зайдут".
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"В более рисковых условиях они могут больше заработать. Вопрос маржинальности. Поэтому наша задача — создать условия, привлекающие инвесторов, дающие им ряд моментов уверенности. Среди такий условий страховка от военных и политических рисков. Предлагается создать некий страховой фонд, в который часть денег положит государство, а часть денег добавят западные партнеры", — отметил глава Минреинтеграции.
Второе — это имплементация возможности работы филиалов ICC, международных коммерческих арбитражей, которым будут подвержены все возникающие с инвесторами споры.
Также планируется сократить административные процедуры для предпринимателей.
"Непосредственно вблизи линии соприкосновения никто не будет строить большой завод. Наша ставка — на малый и средний бизнес… И вот таким образом мы создадим "пояс успешности". И реализовав этот пилот на подконтрольной части Украины, мы легко мультиплицируем после деоккупации на разрушенной территории", — заверил Резников.
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Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:
- Постпред Украины в ООН Сергей Кислица 23 февраля в рамках дебатов на заседании Генассамблеи заявил, что для урегулирования российско-украинской военной конфронтации на Донбассе России следует признать себя стороной конфликта. Однако Москва не идет Киеву на уступки и блокирует все инициативы Киева в рамках ТКГ.
- Зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский в ответ заявил о том, что Киев якобы использует "сказку о российской агрессии", обвинив Украину в попытках уйти от ответственности за "гражданский конфликт на Донбассе".
- 25 февраля министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников допустил подключение США к переговорам по Донбассу. Он полагает, что Россия не будет против такой инициативы.