Резников разразился смехом из-за заявлений России по Крыму

Заявление о многомиллиардном судебном иске из Крыма к Украине вызвало гомерический хохот - Резников / УНИАН

Украина должна реагировать с юмором на заявления из России о якобы "посягательстве Киева" на территориальную целостность российского государства. Слова о миллиардных исках к Украине из оккупированного Крыма и вовсе вызывают гомерический хохот. Россиянам нужно будет говорить о "нарушениях Киева" в рамках нового Нюрнбергского процесса, сказал министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников в интервью каналу Дом.

По его мнению, украинские власти должны с юмором относиться к словам представителей российских властей. Их последние заявления серьезно удивляют, особенного внимания заслуживает ситуация с заявлением о намерении самопровозглашенных "властей" Крыма судиться с Украиной.

"Знаете, в России сейчас что-то пошло не так. Последние заявления ряда говорящих губ или ртов, вызывают у меня просто умиление. Давеча один из деятелей в Крыму заявил, что они будут готовить к Украине какой-то многомиллиардный иск. Это вызвало у меня, уже как у юриста, просто гомерический хохот", - сказал Резников.Читайте такжеВ Кабмине раскрыли планы по выдворению 500 тысяч россиян из Крыма

Также он прокомментировал заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что инициативы Украины по возвращению Крыма рассматриваются Москвой как посягательство на территориальную целостность России. Министр напомнил о нарушении ряда международных договоров между Москвой и Киевом, включая Будапештский меморандум, и добавил, что подобные истории россиянам нужно будет рассказывать в рамках Нюрнбергского процесса.

"Вы нарушили большой договор между Россией и Украиной, который мы вам доверились и подписали. Вы нарушили Будапештский меморандум. И вы нам будете рассказывать про то, что мы какую-то вашу территориальную целостность нарушаем? Это вы будете рассказывать на новом Нюрнбергском процессе. Может, он будет иначе называться, может, будет в другом городе, но я думаю, символично было бы собраться в Нюрнберге", - подчеркнул Алексей Резников.

Возвращение Крыма в состав Украины