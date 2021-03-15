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В МИД РФ разразились обвинениями в адрес Украины из-за планов по Крыму

15 марта 2021, 16:32

Россия опасаются планов Киева по возвращению оккупированного Крыма.

МИД России
В МИД России обвинили Украину в тотальной украинизации, неонацизма и русофобии / Reuters

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва намерена воспринимать любые усилия Украины по возвращению аннексированного Крыма как агрессию Киева в отношении территорий РФ. Обвиняя Украину в тотальной украинизации, неонацизме и русофобии, российские власти считают, что украинское государство и Запад не смогут добиться деоккупации полуострова. Реализация мероприятий в рамках Крымской платформы не достигнет своих целей, сказала представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает пресс-служба ведомства.

"Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", - сказала Захарова.Читайте такжеЗеленский сделал заявление о Крыме и предупредил о действиях СНБО

В частности, она акцентировала внимание на том, что заявления Кулебы о планах по возвращению Крыма и принятие на СНБО новой стратегии по деоккупации полуострова, согласно позиции РФ, не приведут к результату.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства обвинила Украину в том, что Киев под прикрытием Запада якобы реализует политику по пропаганде тотальной украинизации, неонацизма и русофобии. Такие действия, читают в России, дескать, ведут к отторжению других регионов от Украины.

"Сегодня киевские власти под прикрытием своих западных кураторов беззастенчиво попирают международное право. Их политика тотальной насильственной украинизации, поощрение неонацизма, нарушение языковых, культурных и образовательных прав нацменьшинств и русскоязычных граждан, борьба с инакомыслием, пропаганда русофобии, зачистка информационного пространства – все это еще больше отдаляет от Киева не только российский Крым, но и регионы и граждан самой Украины", - подчеркнула Захарова.Читайте такжеВ Крыму грозятся получить от Украины до 270$ млрд за "водную блокаду"

Возвращения Крыма в Украину

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