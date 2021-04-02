Резніков розповів, як змусити Росію припинити агресію проти України

Олексій Резніков висловився про агресію РФ / УНІАН

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков назвав єдиний варіант зупинити дії Росії проти України.

За його словами, змусити Росію припинити збройну агресію проти України - це посилення санкцій з боку світової спільноти.

"На сьогоднішній день єдиним варіантом є політико-дипломатичний. Це посилення санкційного режиму з боку всіх країн: і європейських, і Сполучених Штатів, і Канади, і Австралії, і інших, які підтримують Україну і чітко підтверджують, що вони поважають наш суверенітет і територіальну цілісність. Щоб Російській Федерації ця війна перестала бути вигідною", - сказав Резніков.

Також Резніков вважає, що зустріч президента РФ Володимира Путіна з лідерами Франції та Німеччини без представника України — не привід панікувати.

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"Ми створюємо Кримську платформу без участі Росії, це абсолютно нормальна міжнародна практика - обговорювати питання, які турбують країну. Важливо те, що Україна на порядку денному Німеччини та Франції. Я переконаний, що у своєму спілкуванні з господарем Кремля вони говорили в інтересах України. Для України важливо, щоб рішення приймалися за участю України, а обговорення може бути будь-яким способом, так само як і Україна обговорює питання з нашими партнерами - це не порушення міжнародного етикету. Не робіть з цього особливої якоїсь проблеми", - сказав Резніков, передає Україна 24.

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