Резніков розповів, як змусити Росію припинити агресію проти України

Міністр відповів, які є можливості змусити Росію припинити агресію.
Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков назвав єдиний варіант зупинити дії Росії проти України.
За його словами, змусити Росію припинити збройну агресію проти України - це посилення санкцій з боку світової спільноти.
"На сьогоднішній день єдиним варіантом є політико-дипломатичний. Це посилення санкційного режиму з боку всіх країн: і європейських, і Сполучених Штатів, і Канади, і Австралії, і інших, які підтримують Україну і чітко підтверджують, що вони поважають наш суверенітет і територіальну цілісність. Щоб Російській Федерації ця війна перестала бути вигідною", - сказав Резніков.
Також Резніков вважає, що зустріч президента РФ Володимира Путіна з лідерами Франції та Німеччини без представника України — не привід панікувати.
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"Ми створюємо Кримську платформу без участі Росії, це абсолютно нормальна міжнародна практика - обговорювати питання, які турбують країну. Важливо те, що Україна на порядку денному Німеччини та Франції. Я переконаний, що у своєму спілкуванні з господарем Кремля вони говорили в інтересах України. Для України важливо, щоб рішення приймалися за участю України, а обговорення може бути будь-яким способом, так само як і Україна обговорює питання з нашими партнерами - це не порушення міжнародного етикету. Не робіть з цього особливої якоїсь проблеми", - сказав Резніков, передає Україна 24.
Ситуація по Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:
- Верховна Рада 30 березня прийняла постанову із засудженням загострення Росією бойових дій на Донбасі 26 березня, в результаті якого четверо українських військових загинули, а двоє отримали поранення. Парламент закликав Москву вивести свої війська з території України і виконати всі свої зобов'язання в рамках існуючих домовленостей. Також Рада закликала світову спільноту посилити тиск на Москву.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Україну в невиконанні домовленостей по Донбасу і заявив, що збройний конфлікт не вдається врегулювати через те, що Київ не має наміру вести переговори з представниками "ДНР" і "ЛНР".
- При цьому Пєсков, коментуючи плани Кремля провести окремі переговори з Францією і Німеччиною щодо Донбасу, погодився з тим фактом, що без України врегулювати конфлікт не можна.