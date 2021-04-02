Резников рассказал, как заставить Россию прекратить агрессию против Украины

Алексей Резников высказался о агрессии РФ / УНИАН

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал единственный вариант остановить действия России против Украины.

По его словам, заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины - это усиление санкций со стороны мирового сообщества.

"На сегодняшний день единственным вариантом является политико-дипломатический. Это усиление санкционного режима со стороны всех стран: и европейских, и Соединенных Штатов, и Канады, и Австралии, и остальных, которые поддерживают Украину и четко подтверждают, что они уважают наш суверенитет и территориальную целостность. Чтобы Российской Федерации эта война перестала быть выгодной", - сказал Резников.

Также Резников считает, что встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами Франции и Германии без представителя Украины — не повод паниковать.

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"Мы создаем Крымскую платформу без участия России, это абсолютно нормальная международная практика — обсуждать вопросы, которые беспокоят страну. Важно то, что Украина в повестке дня Германии и Франции. Я убежден, что в своем общении с хозяином Кремля они говорили в интересах Украины. Для Украины важно, чтобы решения принимались при участии Украины, а обсуждение может быть любым способом, так же как и Украина обсуждает вопрос с нашими партнерами — это не нарушение международного этикета. Не делайте этого особой какой-то проблемы", — сказал Резников, передает Украина 24.

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