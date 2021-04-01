Кравчук рассказал о новом предложении Украины по Донбассу

Кравчук рассказал о перемирии на Донбассе / УНИАН

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на следующем заседании 14 апреля будет поднимать вопрос о перемирии на Донбассе в период пасхальных праздников.

"У нас будет заседание 14 апреля, и мы этот вопрос поднимем, как полагается. Потому что на Пасху люди будут больше ходить на могилки, двигаться по территории, поэтому нужно думать о разминировании и контроле. Если думать о человеке, то есть о чем думать", – сказал Кравчук.

При этом Кравчук считает, что такое перемирие будет только временным. "Это явление временное: неделя проходит – и снова война", – сказал Кравчук.

Он также отметил, что необходимо будет договариваться и о полном прекращении огня, так как без этого невозможно решать политические вопросы.

"Я говорю, чтобы мы приняли решение, такие шаги, которые обеспечат прекращение огня. После этого могут решаться политические вопросы и вопросы безопасности. Таким образом, мы будем двигаться к миру", – сказал Кравчук, передает Украина 24.

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Отметим, глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук на заседании 31 марта предложил с 1 апреля вернуться к соблюдению полномасштабного режима прекращения огня на Донбассе. Однако делегация РФ такую инициативу не поддержала. Россияне выступили против, несмотря на заявления Франции и Германии, которые 30 марта призывали к прекращению огня в зоне российско-украинского конфликта, а также позицию ОБСЕ.

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