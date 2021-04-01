Кравчук рассказал о новом предложении Украины по Донбассу

Глава украинской делегации в ТКГ не верит в устойчивость перемирия, но все же настаивает на необходимости договариваться.
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на следующем заседании 14 апреля будет поднимать вопрос о перемирии на Донбассе в период пасхальных праздников.
"У нас будет заседание 14 апреля, и мы этот вопрос поднимем, как полагается. Потому что на Пасху люди будут больше ходить на могилки, двигаться по территории, поэтому нужно думать о разминировании и контроле. Если думать о человеке, то есть о чем думать", – сказал Кравчук.
При этом Кравчук считает, что такое перемирие будет только временным. "Это явление временное: неделя проходит – и снова война", – сказал Кравчук.
Он также отметил, что необходимо будет договариваться и о полном прекращении огня, так как без этого невозможно решать политические вопросы.
"Я говорю, чтобы мы приняли решение, такие шаги, которые обеспечат прекращение огня. После этого могут решаться политические вопросы и вопросы безопасности. Таким образом, мы будем двигаться к миру", – сказал Кравчук, передает Украина 24.
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Отметим, глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук на заседании 31 марта предложил с 1 апреля вернуться к соблюдению полномасштабного режима прекращения огня на Донбассе. Однако делегация РФ такую инициативу не поддержала. Россияне выступили против, несмотря на заявления Франции и Германии, которые 30 марта призывали к прекращению огня в зоне российско-украинского конфликта, а также позицию ОБСЕ.
Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта выразил соболезнования в связи с гибелью украинских военных на Донбассе и призвал всех лидеров нормандского формата поспособствовать сохранению режима прекращения огня.
- Ранее Зеленский заявлял, что он готов провести отдельные переговоры с Путиным, Меркель и Макроном в том случае, если не будет саммита нормандского формата.
- Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков сказал, что пока в графике Путина нет телефонного разговора с Зеленским, однако такие переговоры будут оперативно организованы при необходимости.
- 31 марта прошли переговоры Путина, Меркель и Макрона, в которых также обсуждался и Донбасс. Глава РФ настаивал на проведении Украиной переговоров с "ЛДНР" и призывал урегулировать правовые аспекты особого статуса Донбасса.