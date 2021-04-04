Резніков заявив, що США можуть взяти участь у нормандському форматі / УНІАН

Участь США в переговорах щодо ситуації на Донбасі у нормандському форматі цілком можлива і прийнятна, заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Участь США є абсолютно можливою і прийнятною на різних рівнях", - сказав Резніков в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

Він підкреслив, що США є членом та донором ОБСЄ, оскільки, як і інші країни ОБСЄ, сплачують туди свої внески. Також США - гарант Будапештського меморандуму.

"США мають як моральне, так і юридичне право працювати як в нормандському форматі, так і на рівні послів і координаторів Тристоронньої контактної групи", - додав Резніков.

Зазначимо, таку заяву Резніков зробив після того, як президент України Володимир Зеленський та глава Білого дому Джо Байден провели телефонну розмову, під час якої обговорили у тому числі й нарощування російських військ на Донбасі.

Переговори у нормандському форматі – про що йшлося раніше: