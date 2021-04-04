Резніков заявив, що США можуть взяти участь у нормандському форматі

США мають як моральне, так і юридичне право працювати в нормандському форматі, підкреслив Резніков.
Участь США в переговорах щодо ситуації на Донбасі у нормандському форматі цілком можлива і прийнятна, заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
"Участь США є абсолютно можливою і прийнятною на різних рівнях", - сказав Резніков в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.
Він підкреслив, що США є членом та донором ОБСЄ, оскільки, як і інші країни ОБСЄ, сплачують туди свої внески. Також США - гарант Будапештського меморандуму.
"США мають як моральне, так і юридичне право працювати як в нормандському форматі, так і на рівні послів і координаторів Тристоронньої контактної групи", - додав Резніков.
Зазначимо, таку заяву Резніков зробив після того, як президент України Володимир Зеленський та глава Білого дому Джо Байден провели телефонну розмову, під час якої обговорили у тому числі й нарощування російських військ на Донбасі.
Переговори у нормандському форматі – про що йшлося раніше:
- 27 березня глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у президента Франції Еммануеля Макрона достатньо якостей, щоб переконати главу Кремля Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо Донбасу у нормандському форматі.
- 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном. Україна у переговорах участь не брала.
- 31 березня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що троє з чотирьох лідерів країн нормандської четвірки - президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель - згодні з необхідністю проведення нормандського саміту. Однак для цього треба виконати домовленості, досягнуті сторонами у Парижі в грудні 2019 року.