Резников заявил, что США могут принять участие в нормандском формате

США имеют как моральное, так и юридическое право работать в нормандском формате, подчеркнул Резников.
Участие США в переговорах по ситуации на Донбассе в нормандском формате вполне возможно и приемлемо, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"Участие США является абсолютно возможным и приемлемым на разных уровнях", - сказал Резников в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
Он подчеркнул, что США являются членом и донором ОБСЕ, поскольку, как и другие страны ОБСЕ, уплачивают туда свои взносы. Также США - гарант Будапештского меморандума.
"США имеют как моральное, так и юридическое право работать как в нормандском формате, так и на уровне послов и координаторов Трехсторонней контактной группы", - добавил Резников.
Отметим, такое заявление Резников сделал после того, как президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе и наращивание российских войск на Донбассе.
Переговоры в нормандском формате – о чем сообщалось ранее:
- 27 марта глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у президента Франции Эммануэля Макрона достаточно качеств, чтобы убедить главу Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров по Донбассу в нормандском формате.
- 30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Украина в переговорах участие не принимала.
- 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трое из четырех лидеров стран нормандской четверки - президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель - согласны с необходимостью проведения нормандского саммита. Однако для этого необходимо выполнить договоренности, достигнутые сторонами в Париже в декабре 2019 года.