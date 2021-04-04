Резников заявил, что США могут принять участие в нормандском формате / УНИАН

Участие США в переговорах по ситуации на Донбассе в нормандском формате вполне возможно и приемлемо, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Участие США является абсолютно возможным и приемлемым на разных уровнях", - сказал Резников в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Он подчеркнул, что США являются членом и донором ОБСЕ, поскольку, как и другие страны ОБСЕ, уплачивают туда свои взносы. Также США - гарант Будапештского меморандума.

"США имеют как моральное, так и юридическое право работать как в нормандском формате, так и на уровне послов и координаторов Трехсторонней контактной группы", - добавил Резников.

Отметим, такое заявление Резников сделал после того, как президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе и наращивание российских войск на Донбассе.

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