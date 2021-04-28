РФ відводить війська від українського кордону, але не скрізь: у Держприкордонслужбі розкрили деталі

Українська розвідка підтвердила, що процес відведення військ частково почався, зокрема, на території тимчасово окупованого Росією Криму.
Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив, що Російська Федерація почала відведення військ від українського кордону. Втім, це відбувається не скрізь.
Зокрема, РФ почала часткове виведення військ з території тимчасово окупованого Криму. Водночас відведення військ від східного кордону у Воронезькій області не спостерігається, сказав Дейнеко в інтерв'ю РБК-Україна.
"Після анонсованої заяви міністра оборони РФ Шойгу про те, що з 23 квітня вони почнуть відведення військ, дійсно, наша розвідка спостерігає, що процес цей частково розпочато... На даний момент ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму", - повідомив він.
читайте такожВідведення військ є маскуванням, щоб Україна розслабилася - експертПри цьому залишається скупчення сил і техніки противника у військових таборах біля Воронежа і міста Богучар, розташованого в Воронезькій області в декількох десятках кілометрів від кордону з Україною.
"Що стосується тих польових таборів у Воронезькій області, то ми ніякого руху там поки не бачимо", - зазначив глава ДПСУ.
Він повідомив, що прикордонники продовжать стежити за цими процесами. На його думку, говорити про те, що Росія відведе свої війська від кордонів України ще рано.
Відведення військ від кордонів України - про що раніше писав Главред:
- Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів в місця їхньої постійної дислокації. За його словами, заходи почалися 23 квітня.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Москви про відведення військ знизить градус напруги. Політика Києва як і раніше спрямована на встановлення миру.
- У Міністерстві оборони США вважають передчасним оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордону з Україною.
- Повернення в пункти постійної дислокації російських військ, що були задіяні в навчаннях на півдні РФ, є "димовою завісою", заявив міністр оборони Швеції Петер Хультквіст.