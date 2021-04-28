РФ відводить війська від українського кордону, але не скрізь: у Держприкордонслужбі розкрили деталі

23 квітня в Росії заявили про повернення військ Південного і Західного військових округів у місця їхньої постійної дислокації / Reuters

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив, що Російська Федерація почала відведення військ від українського кордону. Втім, це відбувається не скрізь.

Зокрема, РФ почала часткове виведення військ з території тимчасово окупованого Криму. Водночас відведення військ від східного кордону у Воронезькій області не спостерігається, сказав Дейнеко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Після анонсованої заяви міністра оборони РФ Шойгу про те, що з 23 квітня вони почнуть відведення військ, дійсно, наша розвідка спостерігає, що процес цей частково розпочато... На даний момент ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму", - повідомив він.

читайте такожВідведення військ є маскуванням, щоб Україна розслабилася - експертПри цьому залишається скупчення сил і техніки противника у військових таборах біля Воронежа і міста Богучар, розташованого в Воронезькій області в декількох десятках кілометрів від кордону з Україною.

"Що стосується тих польових таборів у Воронезькій області, то ми ніякого руху там поки не бачимо", - зазначив глава ДПСУ.

Він повідомив, що прикордонники продовжать стежити за цими процесами. На його думку, говорити про те, що Росія відведе свої війська від кордонів України ще рано.

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