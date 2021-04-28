РФ отводит войска от украинской границы, но не везде: в Госпогранслужбе раскрыли детали

23 апреля в России заявили о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации / Reuters

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Российская Федерация начала отвод войск от украинской границы. Впрочем, это происходит не везде.

В частности, РФ начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время отвод войск от восточной границы в Воронежской области не наблюдается, сказал Дейнеко в интервью РБК-Украина.

"После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат... На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма", - сообщил он.

Читайте такжеОтвод войск является маскировкой, чтобы Украина расслабилась - экспертПри этом остается скопление сил и техники противника в военных лагерях возле Воронежа и города Богучар, который расположен в в Воронежской области в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

"Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим", - отметил глава ГПСУ.

Он сообщил, что пограничники продолжат следить за этими процессами. По его мнению, говорить о том, что Россия отведет свои войска от границ Украины еще рано.

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