УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ отводит войска от украинской границы, но не везде: в Госпогранслужбе раскрыли детали

28 апреля 2021, 09:27
Прослушать новость
Остановить

Украинская разведка подтвердила, что процесс отвода войск частично начался, в частности, на территории временно оккупированного Россией Крыма.

Российская армия
23 апреля в России заявили о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации / Reuters

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Российская Федерация начала отвод войск от украинской границы. Впрочем, это происходит не везде.

В частности, РФ начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время отвод войск от восточной границы в Воронежской области не наблюдается, сказал Дейнеко в интервью РБК-Украина.

"После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат... На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма", - сообщил он.

Читайте такжеОтвод войск является маскировкой, чтобы Украина расслабилась - экспертПри этом остается скопление сил и техники противника в военных лагерях возле Воронежа и города Богучар, который расположен в в Воронежской области в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

"Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим", - отметил глава ГПСУ.

Он сообщил, что пограничники продолжат следить за этими процессами. По его мнению, говорить о том, что Россия отведет свои войска от границ Украины еще рано.

Отвод войск от границ Украины – о чем ранее писал Главред:

  • Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. По его словам, мероприятия начались 23 апреля.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Москвы об отводе войск снизит градус напряжения. Политика Киева по-прежнему направлена на установление мира.
  • В Министерстве обороны США считают преждевременным оценивать заявления Москвы о начале отвода российских войск от границы с Украиной.
  • Возвращение в пункты постоянной дислокации российских войск, которые были задействованы в учениях на юге РФ, является "дымовой завесой", заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

аннексия Крыма пограничники Госпогранслужба военная агрессия РФ новости Украины Сергей Дейнеко
Сейчас вы просматриваете новость «РФ отводит войска от украинской границы, но не везде: в Госпогранслужбе раскрыли детали». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Высокое кровяное давление: четыре «редких» признака очень опасного состоянияВысокое кровяное давление: четыре "редких" признака очень опасного состояния Врач назвала смертельную опасность семечекВрач назвала смертельную опасность семечек Как продлить жизнь с помощью вина: способы употребленияКак продлить жизнь с помощью вина: способы употребления В чем секрет популярности ПутинаВ чем секрет популярности Путина Встреча Зеленского и Путина не состоится по одной простой причинеВстреча Зеленского и Путина не состоится по одной простой причине

Последние новости

11:21
Свежий гороскоп всех знаков Зодиака: находка дара и угроза здоровью
11:17
День скорой помощи 2021 – поздравления в картинках и текстах
11:16
Сергей Лазановский показал выигранную квартиру от 1+1
11:16
Какие юбки идеальны для женщин после 40 лет, а какие лучше не носить Видео
11:07
Рандеву Зеленского и Путина: названо возможное место встречи Видео
Реклама
11:06
Бурная сексуальная жизнь и неожиданности: что ждет Скорпиона в мае 2021
11:05
Донбасс не хочет войны с Киевом - Лавров Видео
11:00
ЦИК зарегистрировала нардепом возможного организатора "референдума за ДНР"
10:39
СТБ продлил Холостячку на 2 сезон и раскрыл подробности шоу
10:23
В Киеве нашли сумку с расчлененным телом Видео
10:18
СНБО соберется на срочное заседание: в Слуге народа раскрыли детали Видео
10:08
В РФ назвали условие полной остановки Северного потока-2 Видео
10:06
Украинский Холостяк стал папой первый раз - трогательное фото новорожденного
09:39
Прощаемся с "минусами": какие сюрпризы готовит украинцам погода Видео
09:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 28 апреля: удача для избранных Видео
09:30
В Германии оценили отвод российских войск от границ Украины Видео
09:27
РФ отводит войска от украинской границы, но не везде: в Госпогранслужбе раскрыли детали Видео
09:19
Чистый четверг 2021: в чем особенность праздника и что важно помнить Видео
08:48
Чего Украине ждать от визита главы Госдепа США мнение
08:44
Лавров заявил, что войны с Украиной нужно избежать Видео
Реклама
08:29
Мошенничество с PayPal: как распознать популярные схемы
08:27
Коронавирус 28 апреля: выздоровели в два раза больше украинцев, чем заболели Видео
08:16
Киевлянку парализовало через три дня после прививки вакциной CoviShield Видео
08:10
В Индии трупы сжигают в парках – страну "душит" COVID-19 Видео
07:43
Гороскоп на май 2021 для Весов: к чему готовиться в конце весны
07:38
В Раде намекнули на замену одного министра в правительстве
07:15
Жена украинского футболиста бесстыже показала аппетитную грудь
07:08
У Байдена готовят "откровенный разговор" с Кремлем: СМИ узнали, о чем пойдет речь Видео
06:54
Две причины, почему Зеленский до сих пор не уволил Степанова мнение
06:33
Украина получит еще миллион доз вакцины Pfizer: в Минздраве озвучили сроки Видео
06:01
Военный эксперт объяснил, зачем РФ закрыла три района Черного моря Видео
04:22
Ученые развенчали основное правило противодействия коронавирусу Видео
03:50
Повседневные ошибки, которые ужасно портят наши ногти Видео
03:11
Какая главная ошибка при лечении сезонной аллергии - ответ врача Видео
02:17
Новая игра от авторов Fallout и TES выйдет раньше, чем предполагалось Видео
01:36
Нюша соблазнительно показала ягодицы в эротическом наряде
00:56
Врач перечислил первые симптомы болезни почек Видео
00:19
Церковный календарь праздников в мае 2021 – все важные даты Видео
27 апреля, вторник
23:59
Врач рассказала, кому опасно есть лук Видео
23:51
Челси сыграл вничью с Реалом в полуфинале Лиги Чемпионов Фото
Реклама
23:36
Что приготовить на Пасху: вкусное меню и простые рецепты Видео
23:13
В Украину после аномального холода идет резкое потепление Видео
22:58
Степанов отреагировал на слухи о своей отставке Видео
22:30
Озвучены сроки получения новой партии вакцины CoronaVac Видео
22:22
Глава МИД назвал красные линии для Украины в переговорах по Донбассу Видео
21:55
Названы лучшие страны для жизни в период пандемии Видео
21:35
Цвет и секс: что любимые оттенки говорят о ваших предпочтениях Видео
21:24
Кулеба назвал истинную причину стягивания войск России к границе Видео
21:23
В НАН сделали важное заявление из-за высокой смертности от COVID-19 в Украине Видео
21:01
В Турции рассказали, коснется ли локдаун туристов из Украины Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять