В Швеции назвали "дымовой завесой" отвод войск РФ от границ Украины

Москва может "повышать и понижать уровень напряженности" в регионе в зависимости от своих интересов, убежден министр обороны Швеции.
Возвращение в пункты постоянной дислокации российских войск, которые были задействованы в учениях на юге РФ, является "дымовой завесой", заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.
"Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий", — сказал министр в эфире телеканала SVT.
По словам Хультквиста, Россия сохраняет существенную "свободу действий", так как оставляет у границ вооружение и может быстро перебросить туда личный состав.
Он также отметил, что Москва может "повышать и понижать уровень напряженности" в регионе в зависимости от своих интересов.
"Именно Россия проводит эти масштабные учения, которые создают невероятное напряжение. И Россия отвечает за эскалацию. И я твердо уверен в том, что это не закончилось только потому, что, кажется, это сейчас смягчают", - отметил Хультквист.
Отвод войск от границ Украины – о чем сообщалось ранее:
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Москвы об отводе войск снизит градус напряжения. Политика Киева по-прежнему направлена на установление мира.
- В Министерстве обороны США считают преждевременным оценивать заявления Москвы о начале отвода российских войск от границы с Украиной.