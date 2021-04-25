В Швеции назвали "дымовой завесой" отвод войск РФ от границ Украины / УНИАН

Возвращение в пункты постоянной дислокации российских войск, которые были задействованы в учениях на юге РФ, является "дымовой завесой", заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

"Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий", — сказал министр в эфире телеканала SVT.

По словам Хультквиста, Россия сохраняет существенную "свободу действий", так как оставляет у границ вооружение и может быстро перебросить туда личный состав.

Он также отметил, что Москва может "повышать и понижать уровень напряженности" в регионе в зависимости от своих интересов.

"Именно Россия проводит эти масштабные учения, которые создают невероятное напряжение. И Россия отвечает за эскалацию. И я твердо уверен в том, что это не закончилось только потому, что, кажется, это сейчас смягчают", - отметил Хультквист.

Отвод войск от границ Украины – о чем сообщалось ранее: