В Пентагоне сделали заявление об отводе войск РФ от границы с Украиной / Reuters

В Министерстве обороны США считают преждевременным оценивать заявления Москвы о начале отвода российских войск от границы с Украиной, заявил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби.

"В пятницу днем еще слишком рано говорить о конкретных деталях этого", - сказал Кирби на брифинге, его цитирует Интерфакс-Украина. Он обратил внимание на то, что США осведомлены о недавних заявлениях России по поводу маневров и продолжают наблюдать за ситуацией в регионе.

Также он повторил призывы Вашингтона в адрес России прекратить провокации, уважать территориальный суверенитет Украины, способствовать стабильности вдоль границы с Украиной и в Крыму.

Отметим, министр обороны России Сергей Шойгу 22 апреля объявил о решении завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты, поставив задачу генштабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.

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