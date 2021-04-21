РФ стягнула Іскандери до кордону з Україною: експерти оцінили небезпеку

Ракетні комплекси Іскандер перекинули у Воронезьку область / Фото Міноборони РФ

Росія стягує в регіони, що межують з Україною, військову техніку. Зокрема, у Воронезьку область перекинуті оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер. Експерти прокоментували ситуацію та пояснили, чи варто Україні бити на сполох.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов закликав не драматизувати розміщення військ і ракетних комплексів противника, передає РБК-Україна.

"До нашого кордону там близько 200-250 км. вона (система, - ред.) і раніше виходила на таку відстань, але нас чомусь цим ніхто не лякав", - зазначив експерт.

У свою чергу, військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що перекидання Іскандерів до кордону України для наступальних дій не має сенсу.

За його словами, Іскандери та ракетні комплекси, що знаходяться на плавзасобах Чорноморського флоту, включаючи крилаті ракети Калібр, дійсно здатні наносити удари без необхідності розгортання в бойові порядки.

"Розуміючи що потенціал дальності ураження цих комплексів може досягати 2 тисяч кілометрів, дислокація цих систем, умовно кажучи, значення не має", - пояснив він.

Згурець додав, що перехоплення таких крилатих ракет, що летять на малій висоті та з великою швидкістю, дуже складне завдання для ППО.

Російські Іскандери на кордоні з Україною

На початку квітня Томас Баллок - аналітик агентства Janes, яке займається аналізом відкритих даних в оборонному секторі - виявив, що Росія стягує щонайменше 14 підрозділів і кілька ракетних комплексів Іскандер до кордонів з Україною. У передислокації брали участь війська Центрального військового округу.

У Воронезьку область, що межує з Україною, прибуло кілька Іскандерів. Вони, найімовірніше, належать 119-й ракетній бригаді, дислокованій в Свердловській області.

У Janes заявили, що це, ймовірно, "наймасштабніше неоголошене пересування військ" Росії з 2015 року. При цьому аналітики зазначають, що ознаки наступального характеру розгортання військ відсутні.

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

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