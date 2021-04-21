РФ стянула Искандеры к границе с Украиной: эксперты оценили опасность

Ракетные комплексы Искандер перебросили в Воронежскую область / Фото Минобороны РФ

Россия стягивает в граничащие с Украиной регионы военную технику. В частности, в Воронежскую область переброшены оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер. Эксперты прокомментировали ситуацию и объяснили, стоит ли Украине бить тревогу.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов призвал не драматизировать размещение войск и ракетных комплексов противника, передает РБК-Украина.

"До нашей границы там около 200-250 км. Она (система, - ред.) и раньше выходила на такое расстояние, но нас почему-то этим никто не пугал", - отметил эксперт.

В свою очередь, военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что переброска Искандеров к границе Украины для наступательных действий не имеет смысла.

По его словам, Искандеры и ракетные комплексы, находящиеся на плавсредствах Черноморского флота, включая крылатые ракеты Калибр, действительно способны наносить удары без необходимости развертывания в боевые порядки.

"Понимая что потенциал дальности поражения этих комплексов может достигать 2 тысяч километров, дислокация этих систем, условно говоря, значения не имеет", - объяснил он.

Згурец добавил, что перехват таких крылатых ракет, летящих на малой высоте и с большой скоростью, очень сложная задача для ПВО.

Российские Искандеры на границе с Украиной

В начале апреля Томас Баллок - аналитик агентства Janes, которое занимается анализом открытых данных в оборонном секторе - обнаружил, что Россия стягивает как минимум 14 подразделений и несколько ракетных комплексов Искандер к границам с Украиной. В передислокации участвовали войска Центрального военного округа.

В Воронежскую область, граничащую с Украиной, прибыло несколько Искандеров. Они, скорее всего, принадлежат 119-й ракетной бригаде, дислоцированной в Свердловской области.

В Janes заявили, что это, вероятно, "самое масштабное необъявленное передвижение войск" России с 2015 года. При этом аналитики отмечают, что признаки наступательного характера развертывания войск отсутствуют.

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

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