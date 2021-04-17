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РФ висилає затриманого консула України, з'явилася жорстка реакція МЗС

17 квітня 2021, 15:40
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Євген Єнін звинуватив РФ у нападі на Олександра Сосонюка.

З РФ висилають затриманого консула України
У МЗС прокоментували затримання українського консула в РФ / УНІАН

Тимчасового повіреного у справах України викликали до МЗС РФ після затримання українського консула Олександра Сосонюка у Санкт-Петербурзі.

Перебування українського консула в Петербурзі Сосонюка в РФ небажано, йому рекомендовано покинути країну за 72 години, починаючи з 19 квітня, повідомили в МЗС РФ.

"З російської сторони було вказано на неприпустимість подібного роду діяльності, несумісної зі статусом консульського співробітника і завдає шкоди інтересам безпеки Російської Федерації. Було оголошено про небажаність його перебування на території Росії і рекомендовано покинути її межі протягом 72 годин", - йдеться в повідомленні.

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Затримання консула України в РФ: позиція МЗС

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін прокоментував затримання в Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка.

Як підкреслив він у коментарі Громадському радіо, російська сторона після здійснення цієї провокації швидше за все запропонує нашому консулу покинути територію РФ.

"Вчора ми зіткнулися фактично з нападом правоохоронних органів РФ на нашого співробітника. Вони зробили вигляд, що не впізнали представника Українського консульства. Ми абсолютно не сприймаємо подібний шантаж і практику провокацій, яка стає все грубішою. Обов'язок нашої держави-зробити все можливе для безпеки іноземних дипломатичних установ, навіть якщо мова йде про установи в державі-агресорі", - зазначив представник МЗС України.

Він поячніл, що якщо російська сторона оголосить нашого співробітника персоною нон-грата, Україна буде змушена так само дієво реагувати на цей провокаційний крок з боку РФ.

Як уточнив Єнін в коментарі каналу Україна 24, український консул не причетний до отримання секретної інформації з баз правоохоронних органів РФ, що йому інкримінують правоохоронні органи Росії.

"Хотів би ще раз підкреслити, що зазначені дані російських правоохоронних органів є нічим іншим, як грубою провокацією, грубим порушенням всіх норм Віденських конвенцій. Наш дипломат абсолютно не міг жодним чином бути затриманий. Більш того, не мав ніякого відношення до тих дій, які йому інкримінують російські чиновники", - сказав він.

Єнін зазначив, що український дипломат не мав ніякого відношення до якихось баз даних, "мова йде про грубу провокацію з боку російських спецслужб на тлі загального загострення ситуації з російського боку, яку ми спостерігаємо у всіх абсолютно сферах взаємодії з державою-агресором".

сосонюк
Олександр Сосонюк

Заступник міністра вказав, що український консул знаходиться на території української консульської установи, і найближчим часом МЗС буде вирішувати питання про його повернення додому.

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Затримання в РФ консула України Сосонюка:

  • 16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.
  • У спецслужбі стверджують, що Сосонюк нібито намагався отримати інформацію закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ.
  • Підкреслюється, що така діяльність "несумісна зі статусом дипломатичного працівника" і носить "явний ворожий характер по відношенню до Російської Федерації".
  • До українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права, додали в ФСБ.
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