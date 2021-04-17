РФ высылает задержанного консула Украины, появилась жесткая реакция МИД

В МИД прокомментировали задержание украинского консула в РФ / УНИАН

Временного поверенного в делах Украины вызвали в МИД РФ после задержания украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге.

Пребывание украинского консула в Петербурге Сосонюка в РФ нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля, сообщили в МИД РФ.

"С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов", - говорится в сообщении.

Задержание консула Украины в РФ: позиция МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин прокомментировал задержание в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка.

Как подчеркнул он в комментарии Громадському радио, российская сторона после совершения этой провокации скорее всего предложит нашему консулу покинуть территорию РФ.

"Вчера мы столкнулись фактически с нападением правоохранительных органов РФ на нашего сотрудника. Они сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства. Мы абсолютно не воспринимаем подобный шантаж и практику провокаций, которая становится все грубее. Обязанность нашего государства - сделать все возможное для безопасности иностранных дипломатических учреждений, даже если речь идет об учреждениях в государстве-агрессоре", - отметил представитель МИД Украины.

Он поячнил, что если российская сторона объявит нашего сотрудника персоной нон-грата, Украина будет вынуждена так же действенно реагировать на этот провокационный шаг со стороны РФ.

Как уточнил Енин в комментарии каналу Украина 24, украинский консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов РФ, что ему инкриминируют правоохранительные органы России.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что указанные данные российских правоохранительных органов являются ничем иным, как грубой провокацией, грубым нарушением всех норм Венских конвенций. Наш дипломат абсолютно не мог никоим образом быть задержан. Более того, не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют российские чиновники", - сказал он.

Енин отметил, что украинский дипломат не имел никакого отношения к каким-то базам данных, "речь идет о грубой провокации со стороны российских спецслужб на фоне общего обострения ситуации с российской стороны, которую мы наблюдаем во всех абсолютно сферах взаимодействия с государством-агрессором".

Александр Сосонюк

Замминистра указал, что украинский консул находится на территории украинского консульского учреждения, и в ближайшее время МИД будет решать вопрос о его возвращении домой.

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Задержание в РФ консула Украины Сосонюка: