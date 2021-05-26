"Ризикують головою за похорон на скотомогильнику": стало відомо, скільки платять найманцям "ЛДНР"

Базова зарплата російського найманця становить 224 долари / news.dn.ua

Російські найманці на Донбасі отримують втричі менше, ніж контрактники Збройних сил України. Про це розповів журналіст Юрій Бутусов і опублікував оголошення з російських пабліків, в яких заманюють солдатів на Схід України, щоби воювати на боці бойовиків "ЛНР" і "ДНР".

Базова зарплата російського найманця становить 224 долари або 6164 гривні, написав Бутусов в Facebook.

"Передусім у всіх оголошеннях бійців "ЛДНР" заманюють зарплатами, і вони в цілому стандартні. 16450 рублів - базова зарплата солдата (224 долари або 6164 гривні). До неї можуть йти надбавки до 1500 рублів. Виплата бойових - 2% від зарплати за день, прирівняний до участі в бойовій обстановці в першій лінії (близько 300 рублів), у другій лінії - 1% на день (близько 150 рублів)", - розповів журналіст.

Максимальна зарплата найманця становить 9550 гривень на місяць.

"Виходить, піхотинець-контрактник "ДНР" і "ЛНР", ризикуючи головою щодня в передових траншеях максимально за місяць може отримати 25 500 рублів (9550 гривень або 348 доларів)", - повідомив журналіст.

facebook.com/butusov.yuriy

facebook.com/butusov.yuriy

facebook.com/butusov.yuriy

Також Бутусов для порівняння навів у приклад зарплати українських воїнів. За його словами, максимальний її розмір становить 32 тисячі гривень.

"У той час як піхотинець-контрактник ЗСУ отримує мінімальну зарплату 10 тисяч гривень (364 долари). При цьому при укладенні першого контракту солдату виплачується одноразова допомога 18160 гривень (660 доларів). А за виконання завдань у першій лінії солдат отримує на фронті додатково 17 тисяч на місяць, плюс 5 тисяч за бездоганну службу. Таким чином більшість солдатів у піхоті при постійній службі на першій лінії отримує 32 тисячі гривень на місяць (1165 доларів)", - зазначив журналіст.

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"Тобто? Можна зробити висновок, що зовсім не жителі ОРДЛО стоять на передовій та вбивають наших військових!"

"А як можна взагалі обговорювати цю дірочку? І порівнювати з бубличком?"

"Ще у них похорони безкоштовні на скотомогильнику"

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Як повідомляв Главред, в грудні 2020 року головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповів, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей на даний момент знаходяться близько трьох тисяч кадрових російських військових. За його словами, це офіцери-інструктори та офіцери, які допомагають місцевим командирам. Найвищий чин - генерал-майор Збройних сил Росії Якубов.