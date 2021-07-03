"Батькам буде чому повчитися": Зеленський підтримав збірну України перед матчем з "батьками футболу"

Зеленський по відеозв'язку поспілкувався з українськими футболістами / Фото Telegram

Президент України Володимир Зеленський по відеозв'язку поспілкувався зі збірною України з футболу, яка сьогодні ввечері зустрінеться на полі з командою з Англії в рамках чемпіонату Євро-2020.

"Поговорили, посміялися, налаштувалися! Знаєте, про що думаю? Англійців часто називають "батьками футболу", у нас - один з наймолодших складів на цьому Євро. Так от - сьогодні є хороший шанс показати, що батькам є, чому повчитися у дітей", - написав президент у Telegram.

"Хлопці, ловіть свою гру, думайте лише про перемогу, а ми зробимо все, щоби ви ані на хвилину не забували: з вами на полі – 40 мільйонів українців!"- додав Зеленський.

Фото Telegram

Фото Telegram

Як повідомляв Главред, раніше наставник збірної України Андрій Шевченко зробив заяву перед матчем з Англією в 1/4 фіналу Євро-2020.

Перед матчем збірної України з Англією поліція Миколаївської області та ансамбль "Південний Патруль" записали пісню на підтримку збірної України з футболу.

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Військові, які захищають Україну на передовій, також записали відео на підтримку бійців футбольного фронту.

Як відомо, 29 червня збірна України з футболу вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Команда Андрія Шевченка на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією з рахунком 2:1. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик.

В 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу українські футболісти зустрінуться з командою Англії, яка раніше на стадіоні Уемблі здолала Німеччину (2:0). Матч Україна - Англія відбудеться в суботу, 3 липня. Початок о 22:00.