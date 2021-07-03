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"Родителям будет чему поучиться": Зеленский поддержал сборную Украины перед матчем с "отцами футбола"

3 июля 2021, 10:12

Накануне четвертьфинального матча Евро-2020 Украина – Англия президент Владимир Зеленский поддержал украинскую команду.

Зеленский по видеосвязи пообщался с украинскими футболистами / Фото Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи пообщался со сборной Украины по футболу, которая сегодня вечером встретится на поле с командой из Англии в рамках чемпионата Евро 2020.

"Поговорили, посмеялись, настроились! Знаете, о чем думаю? Англичан часто называют "отцами футбола", у нас - один из самых молодых составов на этом Евро. Так вот - сегодня есть хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей", - написал президент в Telegram.

"Ребята, ловите свою игру, думайте только о победе, а мы сделаем все, чтобы вы ни на минуту не забывали: с вами на поле – 40 миллионов украинцев!"- добавил Зеленский.

/ Фото Telegram
/ Фото Telegram

Как сообщал Главред, ранее наставник сборной Украины Андрей Шевченко сделал заявление перед матчем с Англией в 1/4 финала Евро-2020.

Перед матчем сборной Украины с Англией полиция Николаевской области и ансамбль "Южный Патруль" записали песню в поддержку сборной Украины по футболу.

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Военные, которые защищают Украину на передовой, также записали видео в поддержку бойцов футбольного фронта.

Как известно, 29 июня сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.

В 1/4 финала чемпионата Европы по футболу украинские футболисты встретятся с командой Англии, которая ранее на стадионе Уэмбли одолела Германию (2:0). Матч Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало в 22:00.

сборная Украины Владимир Зеленский Евро-2020 новости Украины
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