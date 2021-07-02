Шевченко сделал заявление перед матчем с Англией на Евро-2020

Андрей Шевченко высказался о матче с Англией / Reuters

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с журналистами перед матчем 1/4 финала Евро-2020.

Главный тренер "сине-желтых" отметил работу Гарета Саутгейта во главе английской сборной.

"Я считаю что это одна из лучших и сбалансированных сборных. У нее прекрасные исполнители. Хочу отметить тренера Гарета Саутгейта, который действительно собрал невероятный коллектив", – сказал Шевченко.

Тренер сборной Украины вспомнил финал Лиги чемпионов, в котором сошлись две английские команды – Манчестер Сити и Челси. В составе Англии много финалистов Лиги чемпионов.

Шевченко ожидает тяжелый матч против Англии в 1/4 финала. Также тренер прокомментировал пренебрежительное отношение английских экспертов перед игрой.

Реклама

"Мы понимаем, с какой командой играем. Но мы также знаем наши сильные стороны. Мы проявили характер и наши принципы игры, от которых мы никогда не будем отходить. Я знаю, какой тяжелый матч нас ждет, но я знаю, что у моих игроков есть характер", – сказал Шевченко на пресс-конференции.

Читайте также"Мне очень жаль": Артем Беседин сделал первое заявление после страшной травмы

Украина – Англия: что известно о матче