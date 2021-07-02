"Буде вболівати кожна українська хата!": николаевские копы песней поддержали футболистов

"Як збірна грала, серце ставало!" - поют николаевские полицейские/ Скриншот

Перед матчем сборной Украины с Англией на Евро-2020, который состоится вечером 3 июля, полиция Николаевской области и ансамбль "Южный Патруль" записали песню в поддержку сборной Украины по футболу.

Видеоролик появился на YouTube-канале "Поліція Миколаївщини".

"Вся страна гордится достижениями нашей сборной, и полицейские не исключение. Наш ансамбль "Южный Патруль" посвятил спортсменам собственную песню, и все мы выражаем свою поддержку и восхищение", - прокомментировал песню глава ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

О чем поют николаевские "копы":

Як збірна грала - серце ставало,

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Кожен вміє грати, знає, як паси давати,

Перша хвилина - вперед, Україна!

Буде вболівати кожна українська хата.

Всі грають гарно, але, м'яч православний,

Не лети в наші ворота, побійся бога!

Збірна України, за вас болієм мирно,

Як би там не було - любимо вас бурно!

Україно, переможемо!

Футбольна рать не перевчилась грать!

Україно, переможемо!

Ми футбольна є країна - непоборна Україна!

В Сети уже высказались по этому поводу. "Видео и песня, несмотря на чуть-чуть странный текст (особенно - про "православный мяч"), "Мне понравилось, спасибо.Вау! Как крутоМолодці! Вперед - до перемоги!Как всегда на уровнеДякуємо вам за підтримку!", - с восхищением написали пользователи.

Напомним, на днях сборная Украины уже прибыла в столицу Италии, где 3 июля команда Андрея Шевченко схлестнется с англичанами в рамках 1/4 финала Евро-2020.

Бойцы, которые защищают Украину на передовой, записали видео в поддержку бойцов футбольного фронта. На кадрах бойцы перебрасывают друг другу мяч и читают строки стихотворения.

Добавим, 29 июня сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.