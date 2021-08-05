"Рідні збирають кістки": у Тернопільській області знайшли останки 16-річного хлопця на звалищі

Останки зниклого хлопця / Нацполіція

У Тернопільській області в селі Гнилички знайшли ймовірно останки 16-річного хлопця, який зник ще 17 років тому.

Як розповів прессекретар Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета, за попередніми даними, хлопця вбило струмом, а його друзі, злякавшись відповідальності, закопали його тіло.

"Поки ми розглядаємо це, як версію, тому що ще належить експертиза. Кілька днів тому поліція отримала інформацію про те, що один з учасників тих подій розповів жителю села про смерть хлопця. Ця людина захотів зізнатися, де він сховав труп. Спочатку ми шукали в одному місці, потім в іншому. Потім він нам показав ще третє місце, де ми і знайшли останки людини. Як версію, ми розглядаємо той варіант, що хлопця міг вбити струм, проте тільки експертиза покаже, кому належать знайдені останки і, яка причина смерті", — пояснив Сергій Крета, передає ТСН.

У Facebook Андрій Савчук повідомив, що один з учасників тих подій зізнався, що друзі юнака спалили його одяг і закопали на звалищі.

"Нещодавно один з учасників цієї трагічної справи розповів і зізнався, що Юру вбило струмом. Друзі загиблого злякалися. Вони його роздягли, а речі спалили сам труп зарили в смітті", — повідомив Андрій Савчук, який опублікував відео того, як знайшли останки загиблого.

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На відео розповіли, що мати покійного Юрія 17 років вірила, що її син живий і він повернеться.

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"Знайшли останки черепа, кістки. Родичі зараз збирають кістки хлопця", - каже Андрій Савчук.

У поліції також повідомили, що відкрито провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Призначено необхідні експертизи, слідство триває.

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