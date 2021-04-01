Росія атакуватиме Україну чотирма силами - Арестович

Арестович висловився про атаку РФ на Україну / УНІАН

Росія буде використовувати військову, дипломатичну, інформаційну та економічну силу і в найближчі 10 років буде продовжувати атакувати Україну. Таку думку висловив радник української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович.

"На початку березня Байден сказав, що світ розділився на демократію і авторитаризм, до якого він відніс Іран, Росію і КНР, і заявив, що США готові боротися силою за демократію в усьому світі. Потім візит Лаврова до Китаю, потім до Ірану. Фактично можна сказати, що зараз, як у холодну війну, створюється два величезних блоки, а Україна між ними опинилася", - заявив радник української делегації в ТКГ.

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За прогнозом Арестовича, для України "миру не буде".

"Нас Російська Федерація буде атакувати постійно, як мінімум в найближчі 10 років, використовуючи всі чотири сили, які є у держави: військову, дипломатичну, інформаційну та економічну. Політика влади полягає в тому, щоб зняти військову складову, зупинити загибель військових і мирних жителів, і одночасно прискорення інтеграції з НАТО. Будучи де-факто правим флангом НАТО восьмий рік, ми розраховуємо на гідну підтримку партнерів. І вони розглядають нас як країну, яка несе передовий тягар опору блоку авторитарних держав", - заявив Арестович, передає Україна 24.

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