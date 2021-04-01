Россия будет атаковать Украину четырьмя силами - Арестович

Советник украинской делегации в ТКГ дал тревожный прогноз из-за агрессии России.
Россия будет использовать военную, дипломатическую, информационную и экономическую силу и в ближайшие 10 лет будет продолжать атаковать Украину. Такое мнение выразил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
"В начале марта Байден сказал, что мир разделился на демократию и авторитаризм, к которому он отнес Иран, Россию и КНР, и заявил, что США готовы бороться силой за демократию во всем мире. Потом визит Лаврова в Китай, затем в Иран. Фактически можно сказать, что сейчас, как в холодную войну, создается два огромных блока, а Украина между ними оказалась", - заявил советник украинской делегации в ТКГ.
Читайте такжеУ Кравчука резко высказались об отказе России по перемирию на Донбассе
По прогнозу Арестовича, для Украины "мира не будет".
"Нас Российская Федерация будет атаковать постоянно, как минимум в ближайшие 10 лет, используя все четыре силы, которые есть у государства: военную, дипломатическую, информационную и экономическую. Политика власти состоит в том, чтобы снять военную составляющую, остановить гибель военных и мирных жителей, и одновременно ускорение интеграции с НАТО. Будучи де-факто правым флангом НАТО восьмой год, мы рассчитываем на достойную поддержку партнеров. И они рассматривают нас как страну, которая несет передовое бремя сопротивления блоку авторитарных государств", - заявил Арестович, передает Украина 24.
Читайте такжеКулеба обсудил обострение на Донбассе с госсекретарем США
Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта выразил соболезнования в связи с гибелью украинских военных на Донбассе и призвал всех лидеров нормандского формата поспособствовать сохранению режима прекращения огня.
- Ранее Зеленский заявлял, что он готов провести отдельные переговоры с Путиным, Меркель и Макроном в том случае, если не будет саммита нормандского формата.
- Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков сказал, что пока в графике Путина нет телефонного разговора с Зеленским, однако такие переговоры будут оперативно организованы при необходимости.
- 31 марта прошли переговоры Путина, Меркель и Макрона, в которых также обсуждался и Донбасс. Глава РФ настаивал на проведении Украиной переговоров с "ЛДНР" и призывал урегулировать правовые аспекты особого статуса Донбасса.