Россия будет атаковать Украину четырьмя силами - Арестович

Арестович высказался об атаке РФ на Украину / УНИАН

Россия будет использовать военную, дипломатическую, информационную и экономическую силу и в ближайшие 10 лет будет продолжать атаковать Украину. Такое мнение выразил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

"В начале марта Байден сказал, что мир разделился на демократию и авторитаризм, к которому он отнес Иран, Россию и КНР, и заявил, что США готовы бороться силой за демократию во всем мире. Потом визит Лаврова в Китай, затем в Иран. Фактически можно сказать, что сейчас, как в холодную войну, создается два огромных блока, а Украина между ними оказалась", - заявил советник украинской делегации в ТКГ.

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По прогнозу Арестовича, для Украины "мира не будет".

"Нас Российская Федерация будет атаковать постоянно, как минимум в ближайшие 10 лет, используя все четыре силы, которые есть у государства: военную, дипломатическую, информационную и экономическую. Политика власти состоит в том, чтобы снять военную составляющую, остановить гибель военных и мирных жителей, и одновременно ускорение интеграции с НАТО. Будучи де-факто правым флангом НАТО восьмой год, мы рассчитываем на достойную поддержку партнеров. И они рассматривают нас как страну, которая несет передовое бремя сопротивления блоку авторитарных государств", - заявил Арестович, передает Украина 24.

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